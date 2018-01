Trump proposa regularitzar 1,8 milions de joves immigrants

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha ofert regularitzar fins a 1,8 milions de joves immigrants irregulars, més del doble del càlcul que es tenia dels anomenats ' dreamers' (somiadors), que són joves arribats als Estats Units irregularment quan encara eren menors d'edat. Però el pla inclou unes contrapartides molt dures: des de retallades a la reagrupació familiar fins a finançament per al mur de Mèxic, condicions difícils d'acceptar per als demòcrates.

La Casa Blanca va avançar ahir aquestes dades sobre el pla legislatiu que presentarà dilluns per solucionar la situació dels gairebé 800.000 joves indocumentats que van arribar als Estats Units quan eren menors d’edat. La proposta oferirà una solució "permanent" a canvi de diverses restriccions migratòries i de 25.000 milions de dòlars en finançament per al famós mur a la frontera amb Mèxic, la promesa electoral estrella de Donald Trump.

Els demòcrates, doncs, tindran sobre la taula una difícil decisió. El cap de setmana passat van provocar, juntament amb alguns republicans moderats, el tancament del govern federal després de no aprovar una pròrroga del pressupost. Finalment, van accedir a aprovar-lo després que el líder del Senat, el republicà Mitch McConnell, els prometés un vot sobre un projecte legislatiu que doni resposta al cas dels anomenats somniadors.

El juny del 2012, el llavors president nord-americà Barack Obama va aprovar un decret per protegir aquests joves sense papers de ser deportats. Trump, l’octubre passat, va firmar la revocació d’aquesta ordre executiva, que entrarà en vigor el 5 de març. L’actual president està disposat a regularitzar la situació d’aquests joves i a oferir-los un procés cap a la ciutadania si es limiten els visats de residència per reunificació familiar i s’elimina el programa de loteria de visats, a més d’augmentar el finançament per al mur i la seguretat a la frontera.