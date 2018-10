Trump retallarà l'ajuda econòmica als països de la caravana de migrants

El president Donald Trump ha assegurat a través de Twitter que retallarà l'ajuda econòmica a Hondures, el Salvador i Guatemala per no haver retingut la caravana de migrants que va sortir fa 10 dies de San Pedro Sula, al nord d'Hondures. La caravana de migrants centreamericans té l'objectiu d'arribar als Estats Units per deixar enrere la violència, la inseguretat i la falta d'oportunitats que castiga el seu país.

Guatemala, Honduras and El Salvador were not able to do the job of stopping people from leaving their country and coming illegally to the U.S. We will now begin cutting off, or substantially reducing, the massive foreign aid routinely given to them. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de octubre de 2018

"Guatemala, Hondures i el Salvador no han sigut capaços de retenir les persones que deixaven el seu país per entrar il·legalment als Estats Units. Començarem a retallar o reduir substancialment la massiva ajuda estrangera que nosaltres els donem", ha publicat el president nord-americà al seu compte de Twitter.

L'ajuda econòmica de la Casa Blanca a Centreamèrica ha disminuït des que Donald Trump va assumir el poder, fa dos anys. Aquest 2018 Washington ha enviat més de 180 milions de dòlars al Salvador, Guatemala i Hondures, però preveu que la xifra pugui disminuir fins a un 29% l'any vinent.

Tot i que el pressupost per al 2019 encara no està aprovat pel Congrés dels Estats Units, la proposta del departament d'Estat planteja entregar 66 milions de dòlars a Hondures aquest proper any, una xifra menor a la del 2018 al mateix país.

"Tolerància zero"

"Cada cop que vegeu la caravana, o persones entrant il·legalment, o intentant entrar al nostre país, penseu-hi i culpeu els demòcrates per no donar-nos els vots per canviar les patètiques lleis d'immigració", ha escrit Trump al seu compte de Twitter, a la vegada que ha carregat contra els demòcrates. El president ha posat al centre de l'agenda pública el seu posicionament xenòfob i antiimmigració, enmig de la campanya electoral per a les eleccions legislatives que han de tenir lloc d'aquí dues setmanes als Estats Units.

Every time you see a Caravan, or people illegally coming, or attempting to come, into our Country illegally, think of and blame the Democrats for not giving us the votes to change our pathetic Immigration Laws! Remember the Midterms! So unfair to those who come in legally. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de octubre de 2018

Trump fins i tot ha atacat directament les aproximadament 7.000 persones que s'han afegit a la marxa, la majoria hondurenyes, assegurant, sense dades ni evidències, que hi ha "criminals i persones del Pròxim Orient que no se sap qui són", i ha lamentat que ni la policia mexicana ni els militars siguin capaços d'aturar la caravana a la frontera sud de Mèxic.

En plena campanya per les eleccions de meitat de mandat del novembre, Trump ha vist en aquesta caravana que avança cap al nord un tema d'agenda per intentar mobilitzar l'electorat republicà i antiimmigració que, de moment i segons les enquestes, està poc motivat per anar a les eleccions. L'objectiu per al president és mantenir la majoria republicana a les cambres legislatives. Així, ha titllat la caravana d'"emergència nacional", alhora que ha afirmat que l'exèrcit està preparat per desplegar-se a la frontera del sud dels EUA amb Mèxic.

Sadly, it looks like Mexico’s Police and Military are unable to stop the Caravan heading to the Southern Border of the United States. Criminals and unknown Middle Easterners are mixed in. I have alerted Border Patrol and Military that this is a National Emergy. Must change laws! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de octubre de 2018

Hores després, el president mexicà, Enrique Peña Nieto, ha intentat desanimar els integrants de la caravana, assegurant que si no compleixen la llei, "difícilment" arribaran a aconseguir el 'somni americà' que persegueixen. Mèxic és per a la majoria una zona de pas,i així, segons el president sortint, només un miler de persones han sol·licitat asil. No obstant, Andrés Manuel López Obrador, que substituirà Peña Nieto l'1 de desembre, ha estat més conciliador en oferir "visats de treball".

Les dades de la caravana

La caravana de migrants centreamericans està aturada des d'aquest dimarts a la ciutat de Huixtla, al sud de l'estat mexicà de Chiapas. Els migrants han descansat i han passat la nit a Huixtla per recuperar forces, ja que l'última jornada havien caminat fins a 35 quilòmetres en un territori quasi desèrtic i molt calorós. La jornada d'avui ha estat de dol, en record al jove hondureny que va morir dilluns en caure d'un camió. Com a mostra de solidaritat, els migrants han decidit aturar la caravana.

D'acord amb les xifres que ha donat el centre d'atenció per a migrants de Suchiate, municipi de Chiapas fronterer amb Guatemala, de les 7.125 persones que van passar la frontera, 2.400 eren infants. "Tota persona té dret a presentar una sol·licitud d'asil" i s'ha de tenir clar que "les persones que fugen de la violència han de poder accedir a qualsevol país". Així s'ha pronunciat, aquest dimarts, l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) en roda de premsa. El seu portaveu Adrian Edwards ha mostrat la seva preocupació per la situació d'inseguretat i el risc de "segrestos".

Si bé no s'ha referit a què passarà quan la caravana arribi a la frontera amb els Estats Units, el portaveu de l'ACNUR ha insistit en l'obligació que tenen els estats de tractar les persones "complint amb la llei internacional d'asil".