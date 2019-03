La Casa Blanca assegura que les forces kurdes de Síria, amb el suport aeri dels Estats Units, han foragitat l'Estat Islàmic de Baghouz, la població fronterera entre Síria i l'Iraq que era l'últim reducte sota control dels jihadistes. Amb aire eufòric, Donald Trump mostrava dos mapes on es veia el territori ocupat pel Daeix quan ell va arribar a la presidència i un d'actual sense rastre de la milícia jihadista. Però fonts de les Forces Democràtiques de Síria (SFD), que durant setmanes han acorralat els jihadistes en aquest últim front, expliquen que els combats continuen.

Milers de civils han fugit de l'ofensiva i han estat enviats a camps de refugiats. Són les dones i criatures arribades d'arreu del món seguint la crida d'Abu Bakr al-Baghdadi per poblar el califat, on la propaganda jihadista els prometia viure d'acord amb els preceptes de l'islam però on en realitat es trobaven un infern d'abusos.

La derrota militar dels jihadistes al seu últim bastió no suposa, però, el final de l’organització. Trump ja havia anunciat aquesta victòria aparent fa quatre mesos, i el seu secretari d’Estat també, però mentre els dirigents nord-americans es vanten d’aquesta “victòria” repetidament, el Daeix ja prepara la pròxima guerra, que serà de "tipus insurreccional més que territorial”, explica a l’ARA Jean-Pierre Filiu, professor de SciencesPo.

Per a Joshua Landis, director del centre d’Estudis del Pròxim Orient de la Universitat d’Oklahoma, “el més probable és que l’organització hagi deixat a Síria i l’Iraq cèl·lules dorments capaces de continuar perpetrant atacs llampec”. “Estem lluny de destruir l’Estat Islàmic com a organització terrorista”, alerta l’analista. La conclusió és que el Daeix no ha mort: es transforma.