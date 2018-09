Trump rebutja el globalisme i ataca l’Iran

El president nord-americà, Donald Trump, ha tornat a fer aquest dimarts una defensa de la sobirania dels Estats Units des del pòdium de l’Assamblea de les Nacions Unides. En un discurs dur contra la governança i la cooperació global, el president nord-americà ha afirmat que el seu país "rebutja el globalisme" i "abraça la doctrina del patriotisme", i ha instat la resta de les nacions del món a fer el mateix.

"Mai cedirem la sobirania dels Estats Units a una burocràcia global no electa i irresponsable", ha subratllat en el seu segon discurs a l'Assemblea de l'ONU, davant una sala que l’escoltava en un silenci intens i que només l'ha aplaudit al final del seu parlament.

L''Amèrica primer', el seu eslògan electoral proteccionista i aïllacionista, és ara la doctrina de la política exterior nord-americana. I ho ha deixat clar quan ha argumentat la retirada del seu país d’alguns acords i institucions internacionals, i amb el seu menyspreu pel Tribunal Internacional de Justícia. "No té jurisdicció, ni legitimitat, ni autoritat", ha dit de la cort de l’Haia.

Alhora, el president nord-americà ha aprofitat per insistir en els seus atacs a l’Iran i ha tornat a reclamar a la resta d'estats que "aïllin" Teheran. "No podem permetre que el principal patrocinador del terrorisme al món posseeixi les armes més perilloses del món o els mitjans per atacar amb un cap nuclear", ha dit.

540x306 El president espanyol, Pedro Sánchez, i la seva dona, amb el president dels EUA, Donald Trump, i la seva dona, durant l'Assemblea General de l'ONU 2018. / EFE El president espanyol, Pedro Sánchez, i la seva dona, amb el president dels EUA, Donald Trump, i la seva dona, durant l'Assemblea General de l'ONU 2018. / EFE

També ha criticat durament Veneçuela (país del qual ha advertit que un cop militar el podria derrocar "ràpidament"), la Xina, els països de la OPEP i Alemanya –per la seva "dependència energètica" de Rússia– i ha exaltat l’avenç del seu govern en la lluita contra el terrorisme i l’Estat Islàmic, a més del seu diàleg amb Corea del Nord.

En aquest últim punt, el president nord-americà ha fet un gir de 180 graus respecte del discurs de l'any passat. Ha canviat les seves dures amenaces i els insults contra Kim Jong-un, com el d''"home coet", de l’any passat per una lloança al "coratge" del líder nord-coreà i a la cimera que els dos homes van mantenir el juny passat a Singapur.

En aquest sentit, ha apuntat també que no descarta que amb l'Iran acabi passant el mateix que amb Corea del Nord.

Però un dels moments més significatius del seu discurs ha estat quan la seva autolloança ha provocat rialles entre l'auditori. Trump afirmava que la seva administració ha aconseguit "més en dos anys que molts en tota la història del país", unes paraules que han fet riure la sala per a sorpresa de Trump: "No m'esperava aquesta reacció", ha admès.