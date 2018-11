Trump recorre a la por als immigrants per guanyar votants

“El poder real -no vull ni utilitzar la paraula-és la por”. Donald Trump segueix al peu de la lletra aquesta definició de poder que va donar en una entrevista al llegendari periodista del cas Watergate Bob Woodward en la campanya del 2016. El magnat novaiorquès va arribar a la Casa Blanca gràcies, en gran part, a la seva visió apocalíptica d’immigrants indocumentats creuant en massa la frontera dels Estats Units amb Mèxic per agredir els nord-americans i robar-los els seus llocs de treball. Ara torna a repetir el mateix guió per evitar un desastre electoral del seu partit en les eleccions legislatives.

Trump s’ha erigit en l’estratega i altaveu mediàtic dels candidats republicans. El president nord-americà ha atapeït la seva agenda amb entrevistes a diversos mitjans i multitud de mítings, ha augmentat els tuits matinals i s’ha tret de la màniga diverses mesures antimigratòries -com un decret per acabar amb el dret de ciutadania per país de naixement- amb l’objectiu de mantenir el focus de la campanya en la immigració. Tot i que alguns candidats del seu partit preferirien que es concentrés en la bonança de l’economia, Trump està convençut que la seva estratègia és la millor per mobilitzar els votants republicans. Les últimes enquestes li donen la raó. Els analistes polítics dubten ara d’una onada blava, és a dir, una victòria demòcrata aclaparadora.

Caravana d’immigrants

“Aquestes seran les eleccions de la caravana”, va proclamar Trump en un míting a Montana a mitjans del mes passat en referència als milers d’immigrants centreamericans que hi ha a Mèxic en direcció als EUA. Aquesta crisi humanitària li ha anat com l’anell al dit per reforçar els seus atacs contra els demòcrates, els quals creu “dèbils” en immigració. Per això, Trump va lamentar que els atacs frustrats amb cartes bomba a líders demòcrates i crítics del seu govern de la setmana passada desviessin l’atenció dels mitjans de la caravana d’immigrants i, de retruc, del seu missatge de seguretat i de mà dura a la frontera. En els últims dies la seva popularitat i la intenció de vot dels republicans havien pujat per unes noves bones dades en ocupació i creixement, i per la ratificació del seu polèmic candidat al Suprem, Brett Kavanaugh.

El tiroteig massiu a la sinagoga de Pittsburgh va complicar encara més el seu domini del relat dels mitjans. I, sobretot, va deixar en evidència la seva incapacitat per unir el país, fins i tot en un moment tràgic com la massacre antisemita. Només dos dies després de l’assassinat d’onze persones, mentre el país debatia sobre la responsabilitat de la seva retòrica xenòfoba en els crims d’odi contra jueus i contra els líders progressistes, Trump va anunciar que enviaria 5.200 tropes a la frontera per aturar la caravana d’immigrants.

La mesura es va interpretar com un intent del líder nord-americà per tornar a acaparar la campanya i centrar-la en el tema migratori. Ho va aconseguir millor dimarts quan va dir al portal Axios que estava preparant un decret per posar fi al dret de ciutadania per país de naixement. Aquesta ordre executiva, segons la majoria d’experts legals, difícilment tirarà endavant, ja que la consideren anticonstitucional. Però Trump insisteix que pot fer això i més, com restringir l’asil de refugiats a la frontera. I espera que les seves iniciatives animaran a anar a votar els conservadors apàtics.

Els tres últims dies de campanya, els demòcrates continuaran parlant de salut o desigualtat econòmica, tot i que no els serà fàcil contrarestar l’altaveu i el púlpit presidencial de Trump. Dijous, en un discurs a la Casa Blanca, va deixar clar que s’ho juga tot en la carta d’immigració. Seguirà atiant la por als immigrants i la inseguretat, i acusant els demòcrates de voler fronteres obertes i de promoure “una invasió de criminals”.

Trump, de fet, ha tuitejat un vídeo de la seva campanya que recorda l’infame espot electoral sobre Willie Horton del 1988, de simpatitzants de Bush pare, que vinculava una violació comesa per Horton, un home negre, al seu rival, Michael Dukakis. El vídeo del president acusa els demòcrates de deixar entrar al país Luis Bracamontes, un mexicà sense papers condemnat a mort el març passat per matar dos policies. “Qui més deixaran entrar els demòcrates?”, es pregunta al final de l’anunci amb imatges de la caravana. El poder real és la por, i Trump està determinat a mantenir-lo.