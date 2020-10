Trump: “Em trobo millor que fa 20 anys”

Ha acabat l’estada de Donald Trump a l’hospital. Tot just tres dies després de ser ingressat després d’haver contret el covid-19, el president nord-americà ha posat fi a la seva estada al centre mèdic perquè, segons va afirmar dilluns a Twitter: “Em trobo realment bé”. Fins i tot, va celebrar, “millor que fa 20 anys”. L’anunci de Trump va arribar minuts abans que l’equip mèdic comuniqués el seu estat al poble nord-americà. Un cop més, ell és el seu propi comunicador i, potser, el seu propi conseller.

Amb més de 210.000 morts comptabilitzats al país, Trump es va permetre, a més, donar un consell: “No tingueu por del covid, no deixeu que domini les vostres vides”. El president ofereix com a garantia els medicaments i el “coneixement” sobre el virus que ha adquirit la seva administració. En un altre vídeo publicat el dia anterior, havia definit el seu ingrés hospitalari com “un viatge realment interessant” que li ha servit de “veritable escola”, en contraposició a “l’escola de llegir llibres”. Després de mesos de menyspreu al coneixement dels científics de la seva pròpia administració, Donald Trump va informar que ha après sobre la malaltia. I sobre aquest aprenentatge, va anticipar: “Us ho faré saber”.

Són molts els metges que han expressat públicament dubtes sobre la pertinència de donar d’alta el president i permetre-li la tornada a la Casa Blanca. Els episodis de baixada d’oxigen a la sang de divendres i de dissabte o el fet que està rebent diversos tractaments experimentals són motius per ser cauts. Però segons el seu doctor personal, Sean Conley, l’equip mèdic que ha atès Trump a l’Hospital Walter Reed ha acordat: “Totes les nostres avaluacions i, més important, el seu estat clínic, donen suport al retorn segur del president a casa”. A la Casa Blanca, va garantir, “estarà envoltat de cures mèdiques de talla mundial”. Va defensar també que “no hi ha res” que s’hagi fet a l’hospital que no pugui fer-se a la residència presidencial. Una reflexió que contradiu la necessitat inicial de traslladar-lo a l’hospital.

Això sí, Conley va admetre que Trump “encara no està fora de perill”. Va afegir que estan “en territori inexplorat” i que el “sospir d’alleujament definitiu” es produirà si poden “arribar a dilluns amb ell igual o havent millorat encara més”. El metge personal del dirigent nord-americà va explicar que no s’ha tornat a reproduir la febre alta que Trump va tenir divendres i que no ha patit altres caigudes en els nivells d’oxigen en la sang, més enllà de les dues ja notificades. No obstant això, va eludir oferir detalls sobre l’estat dels pulmons atès que, va explicar, no tenia la “llibertat per discutir-ho” en públic. El president acabarà el seu tractament de remdesivir avui dimarts a la Casa Blanca i seguirà rebent corticoides.

Segons diversos mitjans nord-americans, Trump ha pressionat per abandonar l’hospital militar com més aviat millor contra el consell dels seus propis assessors i dels doctors. Sean Conley ho va negar. Va afirmar que Donald Trump i l’equip mèdic han treballat “colze a colze” i que el republicà no els “ha empès mai a fer res més enllà del que és segur i raonable”.

La Casa Blanca, focus de contagis

Trump torna a la Casa Blanca i ho fa a una residència delmada de personal després que ahir es confirmessin nous contagis. Entre els últims, el de Kayleigh McEnany, la seva portaveu. Des que dijous passat una periodista de Bloomberg va revelar el positiu d’una assistenta de Trump, Hope Hicks, el nombre oficial de contagiats ha anat creixent fins a arribar a almenys set treballadors del complex presidencial i a tres corresponsals de la Casa Blanca, a més del mateix president i de Melania Trump. La primera dama va escriure ahir a Twitter: “Em trobo bé i continuaré descansant a casa”. Sense fer referència al seu marit, Melania Trump va dir que resava “per aquells que estan malalts o tenen un familiar afectat pel virus”.

Les relaxades mesures de prevenció contra el coronavirus han convertit la Casa Blanca en un focus d’infeccions que podria haver afectat, per ara, fins a una trentena de persones. L’acte de nominació d’Amy Coney Barrett al Tribunal Suprem, celebrat el 26 de setembre, podria ser l’origen de molts dels contagis.

Mesures contra l’augment dels contagis

Els bars tanquen a

París a partir d’avui

El govern francès torna a tancar bars a partir d’avui durant 15 dies davant la mala evolució de la pandèmia de covid-19 a París i als tres departaments limítrofs que l’envolten. La circulació del virus es va accelerar el cap de setmana, amb 270 casos per 100.000 habitants. Aquesta realitat obliga també les universitats a reduir el nombre d’alumnes que assisteixin simultàniament a classe. Una decisió catastròfica per a l’economia del sector de l’hostaleria i la restauració que el ministre de Salut, Olivier Véran, va avançar dijous i es va concretar diumenge a la nit, quan es va declarar la capital francesa i la seva àrea metropolitana “en alerta màxima”. Inicialment s’havia previst tancar bars i restaurants, però finalment la mesura afecta només els primers, ja que es permetrà que els restaurants que respectin un estricte protocol sanitari continuïn oberts. Fa uns dies ja es va decretar el tancament dels establiments de restauració a l’àrea metropolitana d’Aix-Marsella.

Un 10% de la població mundial, infectada

Un de cada deu habitants del planeta s’hauria infectat de covid-19, cosa que fa que tota la població mundial sigui vulnerable, segons les estimacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). El cap d’emergències de l’organisme, Mike Ryan, va informar ahir el consell executiu de l’OMS dels nous brots que s’estan registrant al Sud-est Asiàtic, així com de l’acceleració de la propagació del virus a Europa i el Mediterrani oriental. “La nostra estimació més fiable és que el 10% de la població mundial pot estar infectada pel virus; varia en funció del país, de si es tracta de població urbana o rural, i també del col·lectiu. Però això significa que la gran majoria de la població està en perill. Ara ens encaminem a un període complicat. La malaltia continua propagant-se”, va dir Ryan.