Trump tanca unes hores el pas fronterer de San Diego

El govern de Donald Trump va tancar ahir durant més de tres hores el pas fronterer de San Ysidro, a San Diego, per instal·lar-hi murs de contenció i filats. Aquestes accions, fetes sense avisar, van agafar per sorpresa els milers de persones que cada dia creuen la frontera entre Mèxic i els Estats Units. La secretària de Seguretat Nacional dels EUA, Kirstjen Nielsen, va explicar que les autoritats van decidir tancar aquest port d’entrada perquè “un gran grup d’immigants de la caravana estava planejant entrar als Estats Units de manera il·legal”.

La mesura va arribar el mateix dia que un jutge va escoltar els arguments a favor i en contra de suspendre temporalment el recent decret aprovat per Trump per limitar el dret d’asil als immigrants que entrin il·legalment al país. Les organitzacions de drets civils que han posat la demanda contra el govern nord-americà van assegurar que l’ordre executiva viola la llei d’immigració i nacionalitat. Aquesta legislació permet demanar asil a qualsevol persona que arribi als Estats Units independentment de com hagi entrat al país.

L’audiència va tenir lloc al tribunal de San Francisco. El seu jutge, Jon Tigar, nominat per l’expresident Barack Obama, va qüestionar a l’advocat del departament de Justícia si el decret de Trump estava justificat i tenia evidencies reals. “Dir que una cosa és veritat no fa que sigui veritat”, va dir.

Abans, Lee Gelernt, l’advocat de la Unió Americana per les Llibertats Civils (ACLU, segons les sigles en anglès), un dels grups demandants, va afirmar que no hi ha cap problema de seguretat nacional excepcional que justifiqui les noves normes. “El govern ha reconegut que la caravana no és un problema seriós”, va dir. A més, van argumentar que el govern també va violar un requisit de facilitar un període de temps per fer comentaris públics abans que l’ordre entrés en vigor.

El jutge estudia el decret d’asil

El jutge Tigar es pronunciarà els pròxims dies sobre el cas. Però va deixar entreveure que no està convençut amb els arguments del departament de Justícia. L’advocat del govern nord-americà, Scott Stewart, va defensar que el president té el dret de suspendre l’entrada de persones als Estats Units si determina que és el millor per a l’interès nacional. Stewart va afegir que la nova mesura “descoratja” els immigrants de creuar la frontera de manera il·legal.

Mentrestant, a Tijuana els centres i albergs d’immigrants i refugiats estan gairebé saturats amb l’arribada de milers d’integrants de la caravana d’immigrants centreamericans que van iniciar el seu viatge a mitjans d’octubre des d’Hondures. Trump va utilitzar aquesta caravana per intentar, amb poc èxit, treure’n rèdit electoral, en els comicis legislatius del 6 de novembre passat. I fa unes setmanes va enviar més de 5.000 soldats a la frontera per impedir l’entrada dels immigrants. “No creiem que hi hagi una emergència”, va subratllar Gelernt, que va acusar el govern d’intentar crear una crisi a la frontera per guanyar vots.

Tijuana, però, va viure el diumenge [dilluns a la matinada a Catalunya] moments de tensió per una manifestació contra els milers d’immigrants que esperen a la ciutat el torn per demanar asil. Centenars de persones, entre les quals veïns de la localitat, van protestar a les portes d’un dels centres d’acollida d’immigrants -que estava protegit per un cordó policial.

La protesta amb brots xenòfobs va ser convocada des de les xarxes socials pel Moviment Ciutadà contra el Caos de la Caravana Migrant. Els manifestants es van reunir a la glorieta Cuauhtémoc de Tijuana, alhora que es cancel·lava una manifestació de suport a aquesta caravana que va sortir fa un mes d’Hondures. “Desperta, Mèxic, no volem problemes, fora les maras (bandes centreamericanes), Mèxic per als mexicans”, clamaven els manifestants, segons l’agència Efe. “Els migrants van entrar violant la sobirania mexicana i humiliant. No permetrem que es quedin”, deia un encaputxat.