Trump tanca la seva fundació, acusada d’irregularitats

Donald Trump i els seus tres fills, Donald Jr., Ivanka i Eric, van acordar aquest dimarts dissoldre la seva fundació benèfica, investigada per diverses irregularitats i que està sota supervisió judicial. Els actius restants de la institució, uns 1,7 milions de dòlars, seran distribuïts a altres obres de caritat, segons va explicar la Fiscalia de Nova York.

“[Hi ha] un patró d’il·legalitat escandalós al voltant de la Fundació Trump”, va assegurar la fiscal Barbara Underwood en un comunicat. La seva oficina ha acusat l’ara president nord-americà i la seva família d’utilitzar els diners de la institució per al seu benefici personal. La Fundació Trump “funcionava com un talonari de xecs per als interessos empresarials i polítics de Trump”, va dir Underwood.

La demanda contra la Fundació Trump continuarà malgrat la seva dissolució, ja que la Fiscalia també busca la devolució de 2,8 milions de dòlars (2,4 milions d’euros) i una ordre d’inhabilitació contra Trump i els seus tres fills grans perquè no puguin ocupar càrrecs en cap altra organització sense ànim de lucre de Nova York.

El predecessor de la fiscal Underwood, Eric Schneiderman -que va haver de dimitir a principis d’any al ser acusat de maltractar diverses dones amb qui va mantenir relacions sexuals-, va iniciar la investigació fa dos anys. Ho va fer poc després que el Washington Post documentés durant el 2016, amb una sèrie d’articles d’investigació, diverses irregularitats de la Fundació Trump, com la utilització dels seus fons per part de la família Trump per pagar deutes dels seus negocis, comprar obres d’art per decorar els seus clubs de golf o per fer donacions polítiques il·legals.

“Una victòria de l’estat de dret”

Underwood va afirmar que l’acord amb la família Trump per tancar la fundació suposa “una victòria important per a l’estat de dret” i “deixa clar que les regles són les mateixes per a tothom”. “Seguirem impulsant la demanda per assegurar que la Fundació Trump i els seus directors rendeixin comptes per les seves clares i repetides violacions de les lleis federals i estatals”, va afegir.

L’advocat dels Trump, Alan Futerfas, va criticar la demanda perquè havia retardat el pla de dissolució de la fundació que els seus clients havien preparat després que Donald Trump guanyés les eleccions a la presidència dels EUA, el novembre del 2016. I va defensar la institució benèfica, que, segons va dir, ha distribuït en l’última dècada prop de 19 milions de dòlars a més de 700 organitzacions de caritat. Trump va crear la seva fundació el 1988. A banda d’aquesta demanda de la seva fundació, el president nord-americà fa front a altres investigacions sobre la seva campanya electoral i els seus contactes amb el Kremlin, el seu comitè de transició, i el pagament del silenci de dues suposades amants.

S’ajorna la sentència de Michael Flynn

Un jutge federal va ajornar ahir la sentència de Michael Flynn, l’exassessor de seguretat nacional del president Trump, per haver mentit l’FBI. La seva decisió va arribar per sorpresa, ja que la fiscalia havia recomanat una condemna lleu. Flynn va acceptar el suggeriment del jutge d’esperar al final de la seva cooperació amb la justícia.