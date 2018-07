Trump intenta superar les crítiques i demana una segona trobada amb Putin

El president dels Estats Units, Donald Trump, i el president rus, Vladímir Putin, han acusat aquest dijous forces de dins dels Estats Units d'intentar fer malbé "el gran èxit" que consideren que va significar la seva primera cimera, i han dit que esperen una segona reunió. Trump ho ha anunciat aquest dijous via Twitter, mentre que el mandatari rus s'ha pronunciat en la reunió que ha mantingut a Moscou amb ambaixadors russos a l'estranger i la cúpula del ministeri d'Exteriors.

The Summit with Russia was a great success, except with the real enemy of the people, the Fake News Media. I look forward to our second meeting so that we can start implementing some of the many things discussed, including stopping terrorism, security for Israel, nuclear........