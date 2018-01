Tunísia intenta apaivagar la protesta prometent ajudes socials

Poques hores abans de la celebració del setè aniversari de la revolució tunisiana, el govern va anunciar dissabte a la nit un augment de les ajudes a les famílies més necessitades. Ho va fer amb l’objectiu d’apaivagar les tensions socials que han sacsejat el país magribí durant l’última setmana, que s’han saldat amb una víctima mortal i més de 800 persones arrestades. Tot i que és considerat l’únic cas d’èxit de les anomenades Primaveres Àrabs per la seva transició a la democràcia, el país magribí passa per una delicada crisi econòmica que està dificultant que es puguin satisfer les demandes de justícia social expressades durant la revolta pacífica del 2011.

Segons Mohamed Trabelsi, el ministre d’Afers Socials, les ajudes mensuals que l’estat concedeix a les famílies més pobres augmentaran aquest any i passaran de 150 dinars (50 euros) a entre 180 i 210 dinars (70 euros), en funció de quants membres tingui cada família. Segons els càlculs de les autoritats, el cost total de la mesura superarà els 70 milions de dinars (uns 23,5 milions d’euros), i se’n beneficiaran unes 120.000 famílies. A més, el govern es compromet a avalar unes 500.000 famílies amb ingressos baixos o inestables perquè puguin rebre un préstec hipotecari i accedir a un habitatge digne. Aquestes mesures es van anunciar després d’una intensa jornada de reunions entre l’executiu, els partits polítics i els agents socials.

El govern espera així posar fi a l’onada de protestes iniciades dilluns passat, que han combinat manifestacions diürnes pacífiques amb violents enfrontaments nocturns amb la policia en una vintena de ciutats del país. Tanmateix, fins i tot abans que es fes públic aquest paquet d’ajudes socials, les manifestacions violentes ja havien amainat, potser com a resultat de l’àmplia campanya d’arrestos iniciada per les autoritats.

Estudiant la resposta

De moment, la plataforma Fesh Nastanneu? (“A què esperem?”, en àrab dialectal tunisià), impulsora de les mobilitzacions, no ha fet pública la seva reacció a la proposta governamental. Una de les seves portaveus va explicar a l’ARA que els màxims responsables del moviment es reunirien ahir a la nit per avaluar la situació i decidir si continuaven amb les protestes. El grup, que es va crear el 3 de gener, té com a objectiu que es retiri la llei de pressupostos del 2018, ja que consideren que agreuja l’encariment dels preus de productes bàsics a causa d’una pujada de la pressió fiscal.

L’actual crisi política ha coincidit amb el setè aniversari de la caiguda del règim de Ben Ali, que milers de persones van celebrar ahir a la cèntrica avinguda Bourguiba de la capital, escenari al mateix temps d’actes festius i de marxes reivindicatives. Per exemple, el partit islamista Ennahda, que forma part del govern, va instal·lar una carpa on s’alternava la música amb discursos polítics, sempre amb un to optimista i que destacaven els guanys obtinguts gràcies a la revolució.

En canvi, el Front Popular, una coalició de partits d’esquerra que formen el principal bloc de l’oposició al Parlament, va organitzar una concorreguda marxa en què es van cridar nombrosos missatges contra els partits del govern. El Front Popular està intentant capitalitzar les protestes socials de la setmana passada per erigir-se en la veu a les institucions dels moviments socials contestataris. Per això, no és estrany que l’eslògan més repetit fos “El poble vol la caiguda del pressupost”, el mateix que canten els activistes de Fesh Nastanneu? El lema recorda la consigna “El poble vol la caiguda del règim”, que es va popularitzar el 2011 i es va convertir en símbol dels moviments a tota la regió.

Sindicats, associacions de víctimes i una plataforma contra l’amnistia pels delictes de corrupció durant l’era Ben Ali van completar la postal del dia. L’únic gran partit polític absent de les celebracions va ser precisament el que acumula més poder, Nidaa Tounes, i al qual pertanyen l’octogenari president Caïd Essebsi i el primer ministre Yusuf Chahed.