Erdogan es mostra furiós perquè els EUA volen "protegir" els kurds

La retirada de les tropes nord-americanes de Síria anunciada per Donald Trump el 19 de desembre passat ha provocat tot un seguit de discrepàncies al si de Casa Blanca. Primer la dimissió del secretari de Defensa, Jim Mattis, que estava en desacord amb la postura del president nord-americà. I després les declaracions de l'assessor de Seguretat Nacional, John Bolt, que diumenge va contradir públicament Trump assegurant que les tropes nord-americanes tardarien "mesos, fins i tot anys" a marxar de Síria. Les paraules de Bolton, però, han generat una reacció airada del president turc, Recep Tayyip Erdogan.

L'assessor de la Casa Blanca va aprofitar el viatge a Israel diumenge per fer una roda de premsa en què va assegurar que les forces nord-americanes no marxarien de Síria fins que els últims vestigis de l'Estat Islàmic haguessin sigut derrotats. I va afegir que els EUA volien garantir que les forces kurdes –aliades de Washington– no serien atacades per Turquia.



"Bolton ha comès un greu error", ha afirmat el president Erdogan aquest dimarts des del Parlament. "Turquia no ha de demanar permís a ningú", ha dit. "És impossible creure'ns el missatge que Bolton va llançar des d'Israel. Ells no saben qui són els meus ciutadans kurds ni qui son els PKK [Partit dels Treballadors del Kurdistan]", ha declarat Erdogan, que vol aniquilar la branca armada d'aquesta organització política, les Unitats de Protecció Militar (YPG).

Erdogan ha afirmat que els kurds del PKK "són terroristes", i ha avisat: "D'aquí poc iniciarem una operació per aniquilar aquestes organitzacions terroristes". En concret, Turquia vol desplegar les seves tropes al nord-est de Síria, una zona que actualment controlen les Unitats de Protecció Militar (YPG) que Ankara considera l'extensió siriana del Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK). Un atac com el que Erdogan va aprovar el gener del 2018 a la ciutat d'Afrin on van morir milers de civils kurds.

Fins i tot el secretari d'Estat dels Estats units, Mike Pompeo, es va sumar a les reclamacions de Bolton per demanar garanties a les forces turques perquè "no massacrin els kurds" a Síria.

Bolton, que s'ha desplaçat fins a Ankara per reunir-se amb el seu homòleg turc, Ibrahim Kalin, no ha fet declaracions publiques sobre la polèmica. Sí que ho ha fet, en canvi, Erdogan, que ha evidenciat al Parlament el seu descontentament amb les declaracions de l'assessor de la Casa Blanca. "He entregat a Bolton un dossier sobre les polítiques de Turquia respecte als kurds a la seva regió i un altre sobre els crims comesos per les YPG", ha dit Erdogan. El president turc, però, s'ha negat a reunir-se amb Bolton. Ho ha justificat per problemes "d'agenda".