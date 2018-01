Turquia envaeix diversos pobles kurds a Síria

L’exèrcit turc, conjuntament amb tropes rebels sirianes aliades d’Ankara, va envair ahir diverses poblacions del cantó kurd d’Afrin, a Síria. Aquest cantó es troba situat al nord-oest del país àrab i fa frontera amb Turquia. La seva població és majoritàriament kurda i, des de l’inici de la guerra, mai no ha estat controlat per l’Estat Islàmic ni per les forces de Baixar al-Assad. Hi viuen unes 500.000 persones, tot i que durant els últims anys la seva població ha augmentat per l’arribada de desplaçats d’altres punts de Síria. Forces turques van entrar per terra a Afrin, però també van bombardejar la muntanya de Bursaya. La facció kurdosiriana de les YPG (Unitats de Protecció del Poble), desplegades a Afrin, van intentar repel·lir l’atac.

“Ni un pas enrere”, va exclamar ahir el president turc, Recep Tayyip Erdogan, orgullós de l’ofensiva militar iniciada. Segons l’agència Anadolu, l’operació s’està duent a terme des del nord i des de la zona d’Azaz, a l’est d’Afrin. L’Observatori Sirià de Drets Humans va comptabilitzar ahir un total de 21 civils morts.

Tot i la força militar d’Ankara, les YPG kurdes, amb el suport dels Estats Units, van assegurar haver pogut recuperar el control de les poblacions de Shenkal i Adamnali, al nord del cantó. Segons el seu portaveu, Kino Gabriel, estarien estudiant la possibilitat de reforçar la zona davant dels atacs de Turquia, a la vegada que va fer una crida a aturar la guerra entre els dos bàndols. Els kurds van afirmar en un comunicat que Afrin serà “un parany per a l’exèrcit turc, que hi tindrà grans pèrdues”. També van demanar als governs occidentals que compleixin la seva responsabilitat cap a les seves forces “i el poble d’Afrin”.

L’operació, batejada com a Branca d’Olivera, té com a objectiu eliminar les milícies kurdosirianes que el govern d’Ankara relaciona directament amb el PKK (Partit dels Treballadors del Kurdistan) de Turquia i eliminar-ne la seva presència a la frontera. Turquia, els Estats Units, la Unió Europea i Rússia consideren el PKK un grup terrorista.

Fervor patriòtic turc

La província de Hatay, al sud-oest de Turquia, també està patint les conseqüències de l’ofensiva iniciada per Ankara al cantó kurd d’Afrin, on operen l’exèrcit turc i els seus aliats sirians de l’Exèrcit Lliure de Síria (ELS). Dues poblacions turques van rebre ahir els atacs de coets llançats des de territori kurd.

“Per sort no hi havia gaire gent al carrer”, va explicar alleujat Hüseyin Filiz, jutge local del barri de Gültepe, de la ciutat turca de Reyhanli, on van arribar a impactar onze projectils. Amb tot, una persona va morir i deu més van resultar ferides. Diversos edificis i cotxes van quedar visiblement danyats. “Gràcies a Déu les forces de seguretat es van emportar part del projectil que no va esclatar”, continua explicant el jutge a l’ARA. El coet va quedar mig soterrat.

Tot i els riscos de l’ofensiva, la població turca sembla donar suport a Erdogan. Una caravana de vehicles circulava ahir sorollosament per la localitat de Reyhanli fent sonar el clàxon mentre els seus ocupants feien onejar efusivament banderes turques per les finestres. La mateixa estampa s’ha repetit en altres municipis turcs durant els últims dies.

“Si Déu vol, les forces armades turques, que tenen un gran poder, acabaran amb aquests atacs. Volem que torni la pau a aquest país”, comentava ahir un veí de Reyhanli la casa del qual va resultar danyada com a conseqüència dels atacs. I afegia: “Nosaltres volem que això acabi com més aviat millor”. De fet, igual que els kurds.