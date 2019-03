Tusk demana "no trair" els britànics europeistes i defensa una pròrroga llarga del Brexit

Malgrat ser conscient (i patir en primera persona) de la fatiga que s'arrossega entre els líders de la Unió Europea respecte els negociacions del Brexit, el president del Consell Europeu, Donald Tusk, continua sent una de les veus més obertes i optimistes. En un discurs al Parlament Europeu en què ha explicat el resultat de la cimera de la setmana passada, Tusk ha defensat la pròrroga llarga i, fins i tot, l'opció que el Regne Unit no acabi marxant de la UE: "No podeu trair els sis milions de persones que ahn signat la petició de revocar l'article 50 [el de sortida de la UE] ni el milió de persones que es van manifestar per a un segon referèndum o la majoria creixent que es vol marxsar de la UE".

Amb aquesta claredat ho ha dit Tusk, que també ha recordat que ja va demanar als líders europeus que estiguessin oberts a una pròrroga llarga del Brexit si "el Regne Unit vol repensar" el seu futur polític. La data definitiva del Brexit havia de ser aquest divendres 29 de març, però després que Theresa May sol·licités una pròrroga breu la setmana passada, el Consell Europeu va aprovar donar-li més marge (fins al 22 de maig si s'aconseguís aprovar l'acord, i fins al 12 d'abril si això no passa).

Appeal to EP: You should be open to a long extension, if the UK wishes to rethink its strategy. 6 million people signed the petition, 1 million marched. They may not feel sufficiently represented by UK Parliament but they must feel represented by you. Because they are Europeans. — Donald Tusk (@eucopresident) March 27, 2019

El punt clau són les eleccions europees del 26 de maig, a les quals el Regne Unit no es vol presentar, una opció que també genera preocupació entre els membres de la UE que identifiquen inconvenients en el fet que un estat que vol marxar de la UE torni torni a tenir veu i vot en la política europea. Però Tusk ha assegurat que aquesta visió és "inacceptable" perquè "traeix" les milers de persones britàniques que encara volen quedar-se a la UE. Cal dir, però, que el milió de manifestants que Tusk ha mencionat és una xifra que, com passa amb la majoria de manifestacions, varia des dels 300.0000 manifestants al milió en funció de les fonts.

Sigui com sigui, Tusk s'ha posat al costat d'aquests manifestants i s'ha mullat fins al punt d'assegurar que no se senten representats pel parlament britànic mentre que si que se senten representants pel Parlament Europeu perquè "són europeus". L'optimisme de Tusk ha estat benvingut pel líder dels socialistes, Udo Bullman, que ha estat especialment dur en contra dels instigadors del Brexit, criticant-los per "no no saber per on tirar" i "abocar el Regne Unit a una situació sense sortida". Fins i tot els ha exigit que "demanin disculpes".

I el líder dels populars, Manfred Weber, s'ha confessat "menys optimista" que Tusk, ha celebrat la decisió del Consell Europeu de la setmana passada però ha recodat que, d'acord amb el referèndum, "el Regne Unit ha de marxar de la UE". A més, ha posat sobre la taula la qüestió que inquieta a bona part dels líders europeus: "És important pensar en el fet si un país que vol marxar s'hagi de pronucniar sobre el futur de la UE". També ha mantingut aquesta línia més dura el negociador de la UE pel Brexit, Michel Barnier, que ha recodat als 'brexiters' que "no va ser Brussel·les qui va decidir que el Regne Unit marxaria de la UE" i, per això, ha insistit, "heu d'assumir les responsabilitats i enfrontar-vos a les conseqüències".

Qui sí que ha elevat el to és una de les veus destacades del Brexit per la banda de l'Eurocambra, el liberal Guy Verhofstad, que ha citat Churchill per descriure el procés del Brexit: "L'èxit és anar de fracàs en fracàs sense predre l'entusiasme". Al mateix temps, però, ha demanat que la tories i laboristes es posin d'acord per aprovar l'acord abans del 12 d'abril i també s'ha mostrat convençut que "d'aquí a unes quantes generacions el Regne Unit tornarà a la UE".

Del costat britànic, però, la veu que ha parlat més alt a l'Eurocambra ha estat la del 'brexiter' Nigel Farage, que ha demanat a la UE i als europarlamentaris que rebutgin una pròrroga més enllà del 12 d'abril. "De veritat voleu que el Brexit domini els propers anys de la política Europea? De veritat em voleu un altre cop aquí?", ha etzibat provocatiu i titllat Tusk d' "il·lús" per creure que hi ha una majoria creixent contrària al Brexit al Regne Unit.

Però Tusk finalment ha respost les crítiques de Farage Farage amb contundència. "La veritat és que el segon referèndum és el del 2016, perquè el primer va ser el 1975 i allà una gran majoria dels britànics va dir que el Regne Unit formés part de la UE", ha etzibat el president del Consell Europeu.