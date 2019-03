Una riuada humana comença a ocupar el centre de Londres en demanda d'un nou referèndum sobre la UE

Més de 200 autocars i fins i tot un tren, l'anomenat People's Vote Express, han sortit les primeres hores d'aquest dissabte des de diferents punts del Regne Unit cap a Londres amb l'objectiu de sumar-se a la manifestació en demanda d'un segon referèndum sobre la pertinença a la Unió Europea (UE) que des del migdia està marxant pel centre de la capital britànica en direcció a la plaça del Parlament.

També des de primera hora del matí les xarxes socials s'han anat omplint de missatges de suport dels manifestants que estaven anant cap a Londres. El Martin ha baixat aquest matí des de Manchester amb tota la família per unir-se a la manifestació.

Martin ha baixat amb la seva família des de Manchester aquest matí per unir-se a la #PeoplesVoteMarch @diariARA @ARA_mon pic.twitter.com/0ILA1NTnTZ — Quim Aranda (@ArandaQuim) March 23, 2019

Els manifestants s'han aplegat a Park Lane, al davant de Hyde Park, i tenen previst avançar per Picadilly, St James's Street, Pall Mall i Trafalgar Square, per baixar per Whitehall, passant just per davant de Downing Street, per acabar al davant del Palau de Westminister, on hi haurà breus intervencions tant de polítics com de personalitats públiques que donen suport al segon referèndum.

El llistó dels organitzadors és molt alt. Entre 600.000 i 700.000 persones van participar en l'anterior convocatòria, que va tenir lloc a l'octubre. D'acord amb l'organització, la mobilització d'autocars –en un nombre que supera el doble de l'octubre– parteix no només de zones amb un vot molt partidari de quedar-se a la UE, sinó també d'àrees en què el sí al Brexit va guanyar per un ampli marge. És el cas de Doncaster, Boston i Lincoln Chesterfield, al nord del país.

La manifestació d'avui s'havia convocat a principis d'any tenint present que divendres de la setmana vinent, i d'acord amb el que havia promès la primera ministra, Theresa May, fa gairebé dos anys, el país sortiria de la UE. Però la crisi política i constitucional que el Brexit ha desfermat a Westminster, la més greu des de la Segona Guerra Mundial, ha fet saltar pels aires la data, que de moment ha quedat ajornada, com a molt d'hora, fins al 12 d'abril, d'acord amb el primer dels dies assenyalats per la UE com a límit.

Fins aleshores, Downing Street tindrà temps per indicar als encara socis europeus què vol: si sortir de la UE sense acord, si una pròrroga molt més llarga –fet que obligaria Londres a celebrar eleccions europees– o bé si retardar un Brexit acordat el 22 de maig –l'altra pàgina del calendari marcat per Brussel·les–, sempre que el pacte de May amb la UE – refusat ja dues vegades– sigui ratificat pel Parlament, una possibilitat que, a hores d'ara, no sembla possible. De fet, actualment la primera ministra, Theresa May, sembla haver descartat tornar a sotmetre el pacte de divorci a una tercera votació si no compta amb prou suport a la cambra per ratificar-ho, segons va insinuat ahir divendres per escrit en una carta adreçada als parlamentaris.

I have a message for Theresa May: I will support your deal or a revised deal going through Parliament - but only if you let the public have a vote on it too. @LBC #PutItToThePeople pic.twitter.com/3tzPIV6oJW — Tom Watson (@tom_watson) March 22, 2019

En el passat, Londres ha viscut manifestacions tan multitudinàries o més com la d'avui, per exemple, el 15 de febrer del 2003, contra la guerra de lIraq, en què van participar 1,5 milions de persones. En aquella ocasió, un dels pocs parlamentaris laboristes que s'hi van sumar va ser l'aleshores rebel Jeremy Corbyn, a hores d'ara líder del partit. Aquella manifestació no va servir per a res i el govern que encapçalava llavors Tony Blair va arrossegar el país a la campanya bèl·lica. Avui, però, Corbyn no hi participarà. Però qui sí que ho farà serà el número 2 del partit, Tom Watson, que quan aparegui al voltant de les 15.00 h., hora local, a l'escenari de Parliament Square prometrà donar el sí al pacte de Theresa May amb la Unió a canvi que el sotmeti a un nou referèndum. A la pràctica, la intervenció de Watson serà la confirmació de la trencadissa que el Brexit ha causat en el sistema de partits britànics. No només el laborisme està trencat davant del dilema. També, i potser més profundament, el partit de Theresa May.

En les 48 hores prèvies a la manifestació, la demanda de la revocació de l'Article 50 –el mecanisme legal pel qual es va iniciar el procés del Brexit– ha estat signada a la web del Parlament per més de quatre milions de persones, una xifra rècord per aquesta mena de peticions.