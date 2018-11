La UE i el Regne Unit acorden el text del divorci del Brexit i dimecres l'analitzarà el govern britànic

Brussel·les i Londres han acordat aquest migdia de dimarts, a un nivell estrictament tècnic, el text final legal del tractat de retirada de la Unió Europea (UE) del Regne Unit, segons informen diferents fonts tant des de la capital comunitària com des de Westminster. En les pròximes hores els diferents ministres del govern de Theresa May han sigut convidats a passar per Downing Street per discutir un a un els punts bàsics. El portaveu del govern britànic ha anunciat aquest dimarts a la tarda que demà dimecres, a les 14.00 hores, hi haurà una reunió extraordinària, d'on, en principi, hauria de sortir la llum verda.

El document principal, l'acord de retirada, comptaria amb més de 500 pàgines i inclouria un complex articulat per definir com s'hauria d'evitar una frontera dura entre Irlanda del Nord i la República en cas que al final del període de transició, que conclou el desembre del 2020, no s'hagués arribat a signar un tractat comercial que permetés la lliure circulació de béns sense haver de dur a terme cap mena de control fronterer.

Els negociadors de Londres i Brussel·les haurien deixat enllestit el text amb el compromís que el Regne Unit estaria durant tot aquest temps dins la unió duanera, raó per la qual no seria necessària la garantia sobre el Regne Unit. Però encara falta saber quin és el mètode que s'ha arbitrat per posar fi a aquesta hipotètica provisionalitat i si es pot fer de manera unilateral per part del Regne Unit o ha de ser consensuada amb la Unió Europea i a través de quin mecanisme.

La batalla del Brexit passa ara a lliurar-se políticament a l'interior del consell de ministres i, si l'esborrany d'acord obtingués llum verda per la totalitat del ministres, al Parlament.