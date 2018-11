Espanya exigeix aclariments sobre la situació de Gibraltar a l'acord del Brexit abans de donar-hi el sí

Espanya posa condicions abans de donar el sí a l' acord pel Brexit que els negociadors van presentar la setmana passada. El ministre d'Afers Exteriors, Cooperació i UE, Josep Borrell, ho ha deixat clar a la sortida de la reunió del Consell Europeu, que s'ha reunit per parlar del Brexit: "Queda un tema pendent que són les negociacions futures sobre Gibraltar; això no ha quedat clar i fins que no quedi clar no podrem donar el sí a l'acord".



Borrell estava visiblement molest. Les negociacions que la setmana passada va tancar el responsable de la UE, Michel Barnier, amb l'equip de Theresa May es van fer en part d'esquena als estats membres. Fonts diplomàtiques han retret a Barnier que no s'haguessin vist els textos fins després que May hi hagués donat el sí, i d'aquí sorgeix aquesta reclamació. Espanya denuncia que el dimecres a la nit –just quan va publicar-se l'acord– aparegués un article en l'acord de retirada (l'article 184) en què no es deixa clara quina ha de ser la negociació sobre el territori de Gibraltar.

Què diu l'article 184? Defineix els mitjans que s'han de fer servir per negociar la relació futura amb Gibraltar. Segons el govern espanyol, es deixa en mans de la "bona voluntat" el fet que la negociació futura amb el Regne Unit sobre el territori de Gibraltar hagi de passar per un acord previ amb Espanya.



L'article es titula "Negociacions sobre la relació futura" i diu el següent:

"La UE i el Regne Unit hauran de fer servir la seva millor voluntat, bona fe i total respecte sobre els seus respectius ordenaments legals per fer els passos necessaris i negociar expeditivament els acords que governaran la seva relació futura, que quedarà determinada en la declaració política [encara per tancar], i per dur a terme els procediments necessaris per ratificar o concloure aquests acords amb la intenció d'assegurar que els acords són vàlids –fins allà on sigui possible– des del final del període de transició".

Què reclama Espanya? Que aquest article sigui més clar i que hi hagi un compromís legal dins d'aquest text que 'forci' la negociació bilateral entre Espanya i el Regne Unit sobre Gibraltar. Espanya vol aquests aclariments, i no només en aquest article, sinó també en la declaració política, que és la que s'ha de redactar aquesta setmana i signar diumenge en la cimera de caps d'estat. El govern de l'Estat posa aquestes línies vermelles, però també està disposat a veure aquesta claredat en un annex al tractat. A més, Espanya defensa que ha tingut el suport d'altres estats membres en la seva reclamació per demanar aclariments.

Borrell desafia així l'advertiment que va fer la setmana passada el president del Consell Europeu, Donald Tusk, quan –conscient que ara tocava aconseguir l'aprovació dels Vint-i-set– va demanar que " no hi hagués massa observacions". L'estat espanyol eleva els dubtes sobre com s'ha dut a terme la negociació deixant entreveure que l'article 184 va ser afegit per la part britànica en un últim moment.

La possibilitat d'allargar el divorci

Ja era d'esperar que el que semblava un moment de distensió obrís el camí més complicat. L'altre gran escull que hi ha sobre la taula és la possibilitat d'allargar encara més el procés de separació entre les dues parts. La UE té clar que no vol allargar el divorci, però està disposada a oferir una pròrroga. El responsable de les negociacions per part de la UE, Michel Barnier, ha explicat després de la reunió amb els ministres d'Afers Exteriors de la UE que "tots els govern estan d'acord amb la possibilitat d'una extensió, però encara no hi ha cap decisió".



Ho ha hagut d'aclarir després que aquest cap de setmana els mitjans britànics hagin publicat que ell mateix va proposar allargar el període de transició (el període durant el qual el Regne Unit es manté dins la UE però sense dret a vot) fins al 2022. Això sí, ha avisat que hauria de ser "curt i limitat". Barnier, però, no ha confirmat en cap moment aquesta data. Tampoc ho han fet altres ministres a l'entrada de la reunió, i tampoc ho ha fet Borrell.