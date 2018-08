La UE assegura que no acceptarà la militarització de fronteres

Més tensió a la Unió Europea (UE) arran de la gestió de l’anomenada crisi migratòria. Aquest dijous, l’alta representant de la UE de Política Exterior, la socialista italiana Federica Mogherini, ha advertit que la institució no acceptarà militaritzar la frontera europea tal com demanen Itàlia, Àustria i Hongria.

“Quan es tracta de desplegar operacions militars, els nostres tractats diuen que només es poden fer fora del territori europeu”, ha justificat Mogherini en una roda de premsa després de la reunió de ministres de Defensa europeus, que s'han reunit aquest dijous a Viena, i que ho tornaran a fer divendres.

#Sophia "The main outcome of the discussion with the Ministers today has been full support by all Member States to the @EUNAVFORMED_OHQ and its continuation" @FedericaMog pic.twitter.com/HK4dmUUrAI