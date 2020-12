La UE presenta la seva carta als Reis per a Biden

"Hem de rejovenir la nostra relació". És el missatge que la Unió Europea envia a la futura administració de Joe Biden als Estats Units. La metàfora s'entén si es té present el deteriorament de les relacions entre els EUA de Donald Trump i la UE, però queda tenyida d'ironia quan qui la pronuncia és l'alt representant de la UE, Josep Borrell, de 73 anys, dirigint-se directament a Joe Biden, que en té cinc més. Borrell, com a representant de la diplomàcia europea, és la cara visible de les negociacions en nom dels Vint-i-set i té la tasca de donar una nova empenta a les relacions entre el Vell Continent i el Nou Continent gràcies a les esperances que aporta el futur president demòcrata. Per això aquest dimecres la Comissió Europea ha presentat la seva carta als Reis per a Biden amb un reguitzell de propostes en què deixen clares les seves elevades expectatives, que volen abordar a principis del 2021 en una cimera bilateral.

Des de reforçar l'Organització Mundial de la Salut (OMS), qüestionada per Trump (que li va retirar finançament en plena pandèmia), fins a recuperar els compromisos de lluita contra el canvi climàtic tornant als Acords de París, passant per la complicitat en la confrontació geoestratègica amb la Xina o, fins i tot, la necessitat de fixar una "fiscalitat justa" (és a dir, que Google, Amazon i companyia, totes nord-americanes, paguin més impostos). La llista és ambiciosa, perquè també inclou la voluntat de recuperar unes fracassades negociacions comercials. De fet, cal recordar que els Estats Units i la Unió Europea estan embrancats en una guerra comercial, que va tenir l'últim capítol justament quan es va anunciar oficialment al victòria de Biden.

"Superar les irritacions comercials"

Brussel·les proposa a Biden que s'integri (també a nivell financer) a l'estratègia global per a la vacuna contra el coronavirus, Covaxx, però també que s'impliqui en la tasca de reforçar l'Organització Mundial de la Salut, que Trump va deixar de finançar. També demana que es comprometi altre cop amb els acords per a la neutralitat d'emissions el 2025 i a crear una agenda verda conjunta.

En un dels capítols clau, el del comerç, la UE proposa "superar les irritacions de comerç bilateral que han debilitat la nostra associació estratègica". La UE vol resoldre la disputa pels ajuts d'estat a Boeing i Airbus, que han provocat constants sancions aranzelàries a banda i banda de l'Atlàntic, i també renovar les normes de l'Organització Mundial del Comerç (OMC). En l'àmbit econòmic també es reclama abordar el repte tecnològic, fins i tot parlant d'intel·ligència artificial, però destaca la crida que les tecnològiques paguin els impostos que els corresponen, cosa que havia implicat amenaces per part de Trump.

Més enllà de l'àmbit econòmic, la UE dona la benvinguda a la cimera per a la democràcia que Biden va proposar i reivindica la unió d'ambdós socis per promoure la llibertat global. Al mateix temps, també demana el suport dels Estats Units en qüestions espinoses en l'àmbit de la política exterior, com ara la relació amb Turquia, els Balcans o el Golf. Aquesta àmplia agenda serà discutida la setmana que ve pels ministres d'Exteriors de la UE i s'espera que els líders la ratifiquin a la cimera del 10 i 11 de desembre.

Una UE "forta i autònoma"

"Amb les nostres propostes concretes per a la cooperació amb la futura administració Biden, enviem missatges potents als nostres amics i aliats nord-americans. Mirem endavant i no enrere. Rejovenim la nostra relació", ha dit Borrell, recalcant que aquest és el primer missatge institucional i formal de la UE als seus "amics" nord-americans.

L'arribada de Biden a la Casa Blanca ha sigut un alenada d'aire fresc per a una UE que amb les polítiques de Trump havia perdut un aliat històric, el seu protector. L'esperança és la reconciliació ( tant a la Unió com a l'OTAN), malgrat que la UE sembla haver escarmentat i ha interioritzat la necessitat d'aconseguir prou autonomia estratègica per no quedar arraconada entre fronts hostils com el de la Xina i uns Estats Units que tenen prou feina en recosir el país.

D'aquí que a l'agenda presentada per Borrell la UE es reivindiqui constantment com un actor fort i autònom. "No hauríem de caure en la trampa dels falsos debats que busquen oposar-se a una Europa més forta i a una associació transatlàntica més forta. Una UE unida, capaç i autònoma és positiva per a Europa, per a la relació transatlàntica i per al sistema multilateral", diu la comunicació.