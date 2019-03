Els líders de la UE discuteixen les condicions per prorrogar el Brexit

La primera ministra britànica, Theresa May, ja és a Brussel·les, asseguda al voltant de la taula del Consell Europeu amb els seus 27 homòlegs. Sobre aquesta taula hi ha la petició de la pròrroga del Brexit que va arribar a Brussel·les dimecres a la tarda, en la qual May demana temps addicional (fins al 30 de juny) perquè el Regne Unit marxi de la Unió Europea. Però sobre la taula també hi ha els condicionants que els líders europeus posen a Londres abans de donar el sí a aquesta pròrroga: si no s'aprova la setmana que ve l'acord actual a Westminster no hi ha pròrroga curta. Aquest és el missatge que han repetit els Vint-i-set a l'entrada del Consell Europeu aquest dijous i que han abordat després sense la presència de la primera ministra britànica, amb qui s'han reunit durant una hora i mitja.

La 'premier' ha sigut una de les primeres a desfilar davant les banderes dels estats que formen la UE perquè abans de reunir-se amb la resta de líders ho ha fet de manera bilateral amb el president del Consell Europeu, Donald Tusk, que al seu torn ha mantingut trobades amb diferents caps d'estat europeus, l'últim Pedro Sánchez. May ha arribat amb un missatge clar, gairebé en forma d'ultimàtum: "El que és important és que complim amb la votació dels britànics", ha dit, sense descartar, doncs, l'opció que si no se surt amb la seva s'acabi produint un Brexit sense acord (contra el qual van votar els Comuns).



Aquest missatge, però, concorda en certa manera amb el que ha enviat el president francès, Emmanuel Macron, que ha deixat clar que l'única manera que May marxi de Brussel·les amb un sí a la seva petició de pròrroga és que la setmana que ve la Cambra dels Comuns voti a favor de l'acord de retirada. Una opció, però, en la qual no hi ha gaire confiança a Brussel·les perquè els parlamentaris britànics ja hi han votat en contra dues vegades i per àmplies majories. La condició que posa la UE, doncs, implica que May aconsegueixi en menys d'una setmana el que fa mesos que intenta.

Però precisament per això les condicions prenen forma d'ultimàtum. Macron s'ha mostrat absolutament convençut que si May torna a fracassar intentant aprovar l'acord s'aniria "cap a una sortida sense acord": "Ho sabem tots i és absolutament essencial ser clars".



En un posicionament més constructiu, però igual de condicional, hi ha Alemanya. La cancellera alemanya, Angela Merkel, per la seva banda, ha reiterat que per concedir la pròrroga cal la garantia del sí de Westminster: "Definitivament podem parlar sobre una pròrroga breu", ha dit aquest dijous al matí, reiterant al mateix temps que "cal treballar fins a l'últim moment" per salvar el Brexit sense acord.





El problema de les eleccions

Consell, Comissió i Parlament proposen dates diferents

L'altre obstacle que hi ha sobre la taula per al sí a May és la data que ha sol·licitat de pròrroga. Londres ha demanat allargar la situació fins al 30 de juny, una data que va molt més enllà de les eleccions europees del 26 de maig. El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ja va avisar per carta i per telèfon a la 'premier' britànica que anar més enllà del 23-26 de maig complicaria la situació perquè suposaria que en plena convocatòria electoral el Regne Unit encara fos un estat membre de la Unió, i segons el punt de vista dels assessors legals de la Comissió, els britànics haurien de presentar-s'hi. Aquest posicionament també el mantenen països com França, Espanya o Luxemburg.

En canvi, però, els assessors del Consell Europeu són més flexibles i creuen que hi hauria possibilitats d'allargar el Brexit fins al 30 de juny i que el Regne Unit no s'hagi de presentar a les eleccions perquè el Parlament Europeu no es constitueix fins al 2 de juliol. Fonts diplomàtiques apunten fins i tot que en cas que s'optés per aquesta via i després hi hagués alguna queixa, qui estaria infringint els tractats europeus impedint que uns ciutadans exerceixin el seu dret a vot seria el Regne Unit i no la Unió Europea.

Una altra cimera extraordinària

Els líders podrien tornar a reunir-se la setmana que ve

Per això també s'apunta a la possibilitat que la cimera d'aquest dijous no accepti la pròrroga de May sinó que es proposi una altra data que no entri en un conflicte jurídic per la convocatòria electoral. El president del Consell Europeu, Donald Tusk, ja avisava ahir que la data obria un "conflicte" legal i polític. Ho ha sintetitzat així la presidenta de Lituània, Dalia Grybauskaité, que ha insistit que es farà tot el possible per evitar el no acord i ha avançat que aquest dijous els líders sí que podrien decidir sobre una pròrroga que "no necessàriament ha de ser al juny, podria ser al maig".



En canvi, el president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, encara ha escurçat més els terminis i ha apuntat que en realitat la data adequada per al Brexit seria l'11 d'abril, la data límit en la qual el Regne Unit ha de notificar si es presenta o no a les eleccions europees. Per tant, Consell Europeu, Comissió Europea i Parlament Europeu no es posen d'acord sobre quina ha de ser la data d'aquesta pròrroga "tècnica" del Brexit. Els tres organismes, però, sí que coincideixen que no és la que May ha sol·licitat (30 de juny) sinó que hauria de ser abans. Sigui com sigui, totes les opcions van acompanyades de la possibilitat que hi hagi d'haver una altra cimera extraordinària la pròxima setmana per aprovar la pròrroga o discutir una altra sortida d'emergència en funció d'una nova i hipotètica votació a la Cambra dels Comuns.