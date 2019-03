Londres allunya simbòlicament el precipici d'un Brexit sense acord en una nova derrota del govern

La caiguda al precipici del Regne Unit, i per extensió de la Unió Europea (UE), s'ha evitat. Si més no simbòlicament. El Parlament britànic ha votat aquest vespre a Westminster, per 312 vots a favor i 308 en contra, refusar la sortida sense un acord de divorci. I refusar-la sense cap data concreta. Amb tot, la moció tot just aprovada no té caràcter de llei i només expressa el desig majoritari de la cambra. El govern, de fet, no volia que aquesta alternativa agafés oxigen perquè el lliga de mans a l'hora de negociar. El resultat és un altre cop duríssim per a Theresa May, que havia presentat una altra moció, amb data de caducitat per no sortir sense acord, el dia del Brexit, el 29 de març.

Aquest resultat posa en moltes dificultats els 'brexiters', que veuen com l'alternativa d'un Brexit dur s'allunya. Una de les conseqüències immediates, a més del més que probable ajornament del Brexit, és la possibilitat que Theresa May intenti, un tercer cop, posar a votació el seu pla, assegurant-se, aquesta vegada, el suport dels 'tories', que fins ara li han negat el pa i la sal.

En conseqüència, i d'acord amb el que havia promès la primera ministra la setmana passada, aquest dijous, en una nova i esgotadora repetició del cerimonial, la cambra tornarà a pronunciar-se, però en aquest cas sobre si demana a Brussel·les ajornar el Brexit, fins ara previst per al dia 29. Theresa May veu així estripat el full del calendari que va establir, amb molta pompa i circumstància, fa pràcticament dos anys.

Si demà tira endavant aquesta alternativa, cosa més aviat probable, Londres quedarà en mans de la UE, que la setmana vinent, en la primera cimera comunitària de l'any, haurà de decidir si la concedeix, per quant temps i amb quin propòsit. En altres paraules: la Unió podria posar-hi un seguit de condicions.

La votació d'aquest dimecres a la tarda, però, no elimina al cent per cent el risc que el Regne Unit surti de la Unió sense acord el 29 de març. De fet, la literalitat de la moció aprovada, presentada pel govern, recorda que la data establerta és la que marca la llei. I, per canviar-la, Downing Street hauria de proposar una llei específica per modificar-la. El ministre de Medi Ambient, Michael Gove, que ha liderat el debat previ a la votació en substitució de la primera ministra May –encara més afònica que ahir–, ha promès que seria així.

Des de les files del govern, però, i en la intervenció final, en aquest cas de Liam Fox, ministre de Comerç Internacional, s'ha insistit que l'única manera d'eliminar el no acord definitivament és "signar un acord o revocar l'article 50 [el de sortida de la UE]", alternatives que Downing Street no considera prendre, si més no per ara.