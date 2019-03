El Parlament britànic torna a refusar el pacte del Brexit de Theresa May

El Parlament britànic ha tornat a refusar, per segona vegada en dos mesos, el pacte del Brexit que Theresa May va acordar amb el Consell Europeu el 25 de novembre i que aquest dilluns va maquillar lleugerament, després d'una entrevista a la desesperada amb el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker. En aquesta ocasió, la diferència de vots menystenint el pacte ha estat de 149 diputats.

Encara que la magnitud de la desfeta no ha estat tan servera com la del 15 de gener –llavors 432 vots en contra i 202 a favor; aquesta nit de dimarts, 391 en contra i 242 a favor–, el segon fracàs de May en el seu intent de deixar la Unió Europea (UE) aboca el país a allargar el període d'incertesa interminable que s'afegeix a l'agonia en què s'ha convertit la negociació amb Brussel·les.

Fonamental per explicar la derrota ha estat tant la negativa del DUP –els unionistes nord-irlandesos que donen suport al govern de May– a donar suport a l'acord com el dictamen legal que aquest dimarts al matí ha emès el fiscal general del Regne, Geoffrey Cox. De res no li ha valgut a May recordar, durant el debat previ a la votació, especialment als seus diputats conservadors que si no donaven suport a l'acord s'arriscaven a "perdre el Brexit".

La demanda fonamental dels 'brexiters' i del DUP per donar el seu vist-i-plau a l'acord era assegurar que l'anomenat 'backstock' –la garantia establerta en l'acord de retirada que garanteix, a través de la integració en una unió duanera que mai no hi haurà una frontera dura a l'illa d'Irlanda entre la república del sud i la província de l'Ulster al nord– fos temporal i tingués un mecanisme de sortida unilateral. La renegociació de darrera hora no ha aconseguit aquesta exigència, però.

En principi, i d'acord amb el calendari establert pel govern la setmana passada, aquest dimecres la cambra votarà sobre si el Regne Unit accepta sortir de la UE sense acord i, si descarta aquesta possibilitat, l'endemà dijous decidirà, també en principi, perquè la situació és molt fluïda i tot pot canviar, si Londres ha de demanar un retard en la data de compliment del Brexit, fins ara fixada per al proper 29 de març.

No tot ha estat tan desastrós per a May. Entre els diputats que han canviat d'opinió per por a que el Brexit s'acabi frustrant hi ha hagut David Davis, ex ministre del Brexit, que va dimitir el més de juliol. Entre els que s'han mantingut contraris a l'acord, Boris Johnson, ex ministre d'Exteriors, que també va dimitir el juliol passat com a protesta per la deriva que prenia la negociació amb la UE.