La UE posa condicions a una pròrroga llarga del Brexit: o eleccions o un altre referèndum

"Soc una ànima simple". És l'ànima de Michel Barnier, el negociador que la Comissió Europea va designar per gestionar el Brexit amb els britànics. Una ànima simple que fa prop de dos anys que negocia un problema cada vegada més complex. I aquesta era la seva resposta a una suposada petició de pròrroga doble per part de la primera ministra britànica, Theresa May. Un portaveu britànic ha confirmat aquesta tarda que el Regne Unit demanarà per escrit abans de dijous més temps més enllà de la data prevista per al Brexit (just d'aquí a 10 dies). Diversos mitjans asseguraven després que la petició serà doble: primer tres mesos fins a les eleccions europees i, si no s'arriba a un acord, més temps encara. Però la UE hi posa condicions. Si els britànics volen temps més enllà dels comicis europeus, ha de ser perquè hi ha un "nou projecte polític" darrere.

Barnier, doncs, no ho veu clar i envia al Regne Unit el missatge que no doni per descomptada la concessió de més temps. "No es pot demanar una pròrroga curta i una de llarga al mateix temps", ha dit en una roda de premsa posterior a la reunió que ha mantingut amb els ministres competents dels assumptes del Brexit de cada estat membre. Una vegada el Regne Unit enviï la petició de pròrroga, els líders de la UE hauran de decidir per unanimitat si la concedeixen o no, però, amb més o menys contundència, han repetit el mateix com un mantra: no es tracta de decidir com de llarga ha de ser la pròrroga, sinó quin ús se n'ha de fer. Si en la seva petició el Regne Unit no aclareix què pensar fer amb el temps afegit, la UE sembla més inclinada a no concedir més minuts al joc.

Però el to dels líders europeus, inclòs Barnier, s'ha endurit. "Estem esgotats per les negociacions", confessava el secretari d'estat d'Afers Europeus alemany, Michael Roth, a primera hora del matí. I Alemanya no és qui manté una línia més dura. França encara és més contundent. Fonts del govern francès insisteixen que "no és hora de procastinar" i que jugar amb el temps no és una estratègia. França no és partidària, doncs, de cedir més temps si no hi ha garanties a l'altra banda. En una línia similar es manté Espanya, que, per boca del secretari d'estat per a la Unió Europea, Marco Aguiriano, ha assegurat que "no és una qüestió de durada, sinó de saber per a què".

"Un nou procés polític"

"Allargar el Brexit també suposa allargar la incertesa", ha sentenciat Barnier diverses vegades. I, de fet, com més s'acosta el dia D, més incerta es mostra la situació. "Avui hi ha més boira sobre el Brexit que ahir", confessava a primera hora del matí el ministre romanès d'Afers Europeus, George Ciamba. Romania és qui ostenta actualment la presidència del Consell Europeu i qui ha de fer les preparacions de cara a la reunió dels líders de finals de setmana. Per això, Ciamba ha insistit en recordar que el Consell Europeu ja ha conclòs aquest mateix dimarts l'aprovació de tots els plans de contingència necessaris en cas de no-acord.

Barnier, però, ha concretat una mica més les condicions que s'haurien de donar perquè els líders dels 27 països que constituiran la UE després del Brexit accedeixin a donar més temps al Regne Unit. "Perquè hi hagi una pròrroga llarga hi ha d'haver novetats, un nou procés polític", ha dit el negociador. Per un nou procés polític pot entendre's un segon referèndum o eleccions al Parlament britànic, com ja havia apuntat el president del Consell Europeu, Donald Tusk.

Per concedir una pròrroga tècnica, de tres mesos, que no interferís amb les eleccions europees, la UE hauria de tenir garantit que Westminster ratificarà l'acord, ja sigui amb la majoria actual o amb un consens alternatiu gràcies als laboristes que estableixi una relació futura entre la UE i el Regne Unit més estreta.