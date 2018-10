La UE ofereix a Londres un acord com el del Canadà però ampliat

El president del Consell Europeu, Donald Tusk, va oferir ahir a Londres un acord comercial per al post-Brexit molt més ampli i integral que el signat recentment amb el Canadà -que es coneix amb l’emfàtic nom de Canadà +++-, però alhora va demanar que el Regne Unit posés damunt de la taula un veritable compromís sobre la frontera irlandesa per sortir de l’atzucac en què està la negociació.

Canadà+++ suposa, en paraules de Tusk, “un pacte molt més ampli en matèria de comerç, quant a la seguretat interior i la cooperació en política exterior”, va dir des de Brussel·les en una compareixença de premsa conjunta amb el primer ministre de la República d’Irlanda, Leo Varadkar. “Aquesta és una veritable mesura de respecte”, va continuar, en el que era una resposta a la mateixa demanda feta dimecres per la premier britànica, Theresa May, en la cloenda del congrés conservador de Birmingham.

Les paraules de Tusk van ser molt ben rebudes pel sector més radicalment brexiter dels tories, que encapçalen homes com els exministres Boris Johnson o David Davies i el diputat Jacob Rees-Mogg. “És una excel·lent notícia. Significa que el repte del govern és solucionar solament la qüestió de la frontera irlandesa, que és un assumpte polític. Això uniria el partit i seria un bon negoci per al país. Es compliria amb el Brexit, i és realment difícil veure per què [May] no s’hi adhereix”.

Però el problema irlandès persisteix, perquè el Canadà+++ no faria eliminar els controls fronterers a Irlanda. May podria fer una concessió més i acceptar que tot el Regne Unit formés part d’una unió duanera a negociar amb la UE en què romandria el país mentre es pacta el nou tractat comercial. No menys de cinc anys. I aquest és l’escull per als brexiters, que no volen cap unió duanera, ni que sigui provisional.