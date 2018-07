La UE es prepara per a un Brexit caòtic

L’escenari d’un Brexit sense acord cada vegada és més probable. Davant l’estat de les negociacions, que amb prou feines han avançat en els últims mesos, i davant la insistència dels sectors més radicals anti-UE dels conservadors britànics a trepitjar totes les línies vermelles del club comunitari, Brussel·les es prepara ja per si el 30 de març del 2019 el Regne Unit deixa la UE sense que s’hagi signat cap acord. Seria -en això hi coincideix tothom- una situació caòtica.

Per això, la Comissió Europea va fer una crida ahir a governs, empreses i ciutadans a accelerar els preparatius per a un Brexit sense acord. Es tracta de minimitzar el caos que es produiria i “atenuar-ne l’impacte”. En el text, de 16 pàgines, Brussel·les demana “intensificar immediatament a tots els nivells” la preparació per al pitjor escenari. Fonts comunitàries van assegurar que no es tracta d’una advertència política per pressionar Londres, sinó d’estar a punt per si no hi ha acord, una situació que no es pot descartar tal com estan les coses. Especialment al Regne Unit, on en les últimes setmanes han dimitit membres del govern de Theresa May -entre els quals, el negociador del Brexit- per desacords precisament amb la sortida del país de la UE.

“Com que encara no sabem amb certesa si hi haurà un acord ratificat el 30 de març, ni en què consistirà l’acord, si n’hi ha, els preparatius segueixen per intentar que, d’alguna manera, les institucions europees, els estats membres i els actors privats estiguin preparats per a la sortida del Regne Unit”, afirma el text.

El més malparat, el Regne Unit

En la comunicació presentada ahir, Brussel·les va deixar clar que les conseqüències d’un Brexit sense haver-ne pactat els termes serien molt serioses. Qui en sortiria més malparat seria el Regne Unit, els ciutadans comunitaris que visquin al país, els britànics que visquin en un altre estat membre i les empreses britàniques.

També el sector financer i les empreses comunitàries amb negocis al Regne Unit. Si hi ha una sortida sense acord, els bancs i les operadores financeres, per exemple, deixaran de tenir automàticament accés al mercat únic europeu. “Els operadors de tots els sectors dels serveis financers han de preparar-se per a aquest escenari si volen assegurar-se que no hi haurà interrupcions en el seu model de negoci”, adverteix la Comissió Europea en el document.

Que el Regne Unit es converteixi en un tercer país tindrà implicacions molt greus -si no hi ha un acord per a la desconnexió- tant a per a les persones com per a les empreses. Només per posar alguns exemples, els ciutadans comunitaris podrien necessitar visat per entrar al Regne Unit; el carnet de conduir dels països de la UE no seria vàlid al territori britànic, ni el britànic a la UE; s’activarien aranzels a les importacions davant la falta d’un acord comercial; el transport ferroviari i aeri es podria veure totalment interromput; s’aplicarien controls fronterers addicionals, també per a productes sanitaris i fitosanitaris, i així un llarg etcètera, que fa preveure un autèntic caos sense precedents.

“Sabem que hi ha sectors que quedarien molt afectats en cas d’un no acord. Hem de trobar solucions”, admetien ahir fonts comunitàries. Per això Brussel·les demana a tothom que es prepari.

Tot i això, la Comissió Europea va deixar clar que treballa “dia i nit” per poder arribar a un acord amb May. “Que ens preparem [per a un no acord] no vol dir que no confiem en les negociacions”, van subratllar fonts comunitàries. De fet, aquesta setmana la UE ha començat a estudiar amb detall el contingut del llibre blanc, el document en què el govern britànic exposa les seves propostes per al Brexit.

Després de la dimissió del negociador britànic, David Davis, ahir el seu substitut, Dominic Raab, va viatjar per primera vegada a Brussel·les per reunir-se amb Barnier. A primer cop d’ull, l’actitud de Raab és més constructiva que la del seu antecessor. “Estic desitjant intensificar les negociacions”, va declarar Raab davant la premsa. Barnier i el seu homòleg van debatre per primera vegada el llibre blanc i avui Brussel·les en farà una valoració.

I és que només queden vuit mesos perquè el Regne Unit abandoni la Unió Europea i, si es compleix el calendari previst, a l’octubre Brussel·les i Londres haurien de signar l’acord per a una sortida ordenada del club europeu. D’aquests vuit mesos, la Comissió calcula que en calen almenys quatre per procedir a la ratificació parlamentària del pacte. És a dir, que a la pràctica queden només tres mesos per desencallar un pacte que es resisteix des de fa més d’un any.