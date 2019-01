La UE deixa en mans dels estats reconèixer Guaidó i estudiarà sancions

Es torna a posar en evidència la divisió. No hi ha prou consens entre els governs de la Unió Europea per reconèixer obertament Juan Guaidó com a nou president legítim de Veneçuela malgrat que el Parlament Europeu hagi instat aquest mateix dijous els Vint-i-vuit a fer-ho i malgrat la pressió de les potències europees. Per això, l'alta representant de la UE, Federica Mogherini, ha sortit de la trobada informal amb els ministres d'Exteriors sense poder assumir la resolució de l'Eurocambra. Mogherini ha recordat que era potestat de cada estat reconèixer o no un govern (com passa amb Kosovo). Després de reiterar el suport unànime dels Vint-i-vuit a l'Assemblea Nacional i al seu president, Juan Guaidó, ha anunciat que definitivament es posa en marxa el grup de contacte internacional impulsat per la UE que tindrà per objectiu celebrar unes eleccions "lliures, democràtiques i amb totes les garanties" a Veneçuela d'aquí a 90 dies. Mentrestant, els ministres d'Exteriors estudiaran quines noves sancions poden aplicar al país sense perjudicar encara més la població.

La creació d'aquest grup de contacte és una pedra a la sabata que Espanya tenia des de feia mesos. El mateix ministre d'Exteriors espanyol, Josep Borrell, ho ha recordat a la sortida de la trobada amb els seus homòlegs. "M'hauria agradat, i he rebut fortes crítiques per aquesta qüestió, que s'hagués aprovat el grup de contacte fa un mes, perquè ara estaríem en una altra situació. Però val més tard que mai", ha lamentat. És l'únic compromís que han aconseguit pactar tots els membres del club europeu després de tot un dia de reunions a la capital romanesa, Bucarest. Els països europeus que constituiran aquest grup de treball són Espanya, França, Alemanya, Itàlia, Portugal, Suècia, Holanda i el Regne Unit. Per la banda llatinoamericana ja hi ha confirmats l'Equador, Costa Rica, l'Uruguai i Bolívia. Mogherini ha assegurat que s'hi podien afegir altres països i que s'intentarien establir les primeres reunions a escala ministerial la setmana que ve.

Espanya reconeixerà Guaidó dilluns

Així doncs, l'única mesura que ha sigut capaç de consensuar la UE (amb Àustria, Grècia i Hongria pressionant en contra) és recuperar a corre-cuita una iniciativa que estava encallada des de feia mesos. La intenció d'aquest grup de contacte és "acompanyar", dit amb paraules de Mogherini, el procés que ha de conduir en un màxim de 90 dies a la celebració d'uns comicis amb totes les garanties. Es dona la paradoxa que mentre la UE pren aquesta mesura davant la incapacitat d'acordar un reconeixement institucional comú, una part dels països que formaran aquest grup de contacte són els que van anunciar diumenge passat que si Nicolás Maduro no convocava eleccions en vuit dies reconeixerien Guaidó com el president interí legítim de Veneçuela. Així ho farà Espanya. Ho ha confirmat el mateix ministre Borrell a la sortida de la trobada. Es preveu que França, Alemanya, Portugal i el Regne Unit facin el mateix, perquè van ser els països que es van posar al costat de Pedro Sánchez quan va llançar la iniciativa.