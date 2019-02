La UE restringirà els visats als països que no acceptin el retorn "d'immigrants il·legals"

La Unió Europea busca noves maneres de reforçar les seves fronteres davant la immigració. Aquesta vegada, els ambaixadors han acordat fer servir el sistema de concessió de visats a tercers països per pressionar-los a l'hora d'acceptar el que considera "immigració il·legal". Segons un comunicat del Consell Europeu, aquest dimecres s'ha aprovat l'actualització d'aquesta política de visats, que permetrà que la Comissió Europea controli regularment la "cooperació" en termes de "readmissió" de migrants de tercers països. Així, quan consideri que un país no "coopera", podrà respondre-hi restringint la concessió de visats.

En la mateixa línia, a més, el Consell també preveu premiar els països que sí que "cooperin" d'acord amb els seus criteris de readmissió a través de mesures com ara la reducció del preu dels visats, del temps per resoldre les sol·licituds o l'augment del període durant el qual un visat és vàlid. La decisió que prengui la Comissió Europea en aquests termes tindria una validesa d'un any i podria ser renovada.

Aquesta és només una de les parts de la reforma de la regulació de visats aprovada aquest dimecres, que assegura voler "millorar les condicions dels viatgers i augmentar els instruments de resposta a la immigració irregular". Quines són aquestes mesures? Doncs les novetats són, per exemple, l'opció d'omplir sol·licituds per via electrònica i presentar-se amb un període d'antelació de sis mesos i un mínim de 15 dies abans del viatge. Hi haurà també visats per a aquelles persones que tenen previst entrar diverses vegades a la UE, que tindran una validesa de cinc anys de manera prolongada i que busquen reduir els "visats de conveniència".



Tot plegat, però, suposa un augment dels costos que repercutirà en els sol·licitants. Des del 2006 la tramitació d'aquests permisos costava 60 euros i, un cop entri en vigor aquesta nova regulació, passaran a costar-ne 80. El comunicat del Consell Europeu assegura que aquestes mesures faran més fàcil als viatgers poder entrar, però també es deixa clar que un dels objectius d'aquesta política de visats és reforçar la seguretat i "reduir els riscos de la immigració il·legal".

Aquesta nova regulació es fa pública el mateix dia que l'agència europea encarregada del control de les fronteres, Frontex, ha publicat un informe en què assegura que Espanya encara podria rebre més immigrants aquest 2019 i en què es constata l'augment de despesa destinat al control de les fronteres de la UE.