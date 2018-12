La UE desespera i accelera les mesures per a un Brexit sense acord

Qui espera desespera i això és el que està passant a les entranyes diplomàtiques de la Unió Europea des que el Regne Unit va embarcar-se en el viatge de sortida de la UE. Pendents del Parlament britànic des de fa setmanes, els líders europeus estan "tips" del Brexit i no tenen cap intenció de renegociar. "Ja portem molts quilòmetres de Brexit, ja n'hi ha prou", confessaven aquest dimecres fonts diplomàtiques. Aquest dijous, si no ho canvia el resultat de la moció de confiança, rebran la 'premier', Theresa May, en una cimera europea que ha afegit un punt extraordinari a l'agenda per parlar del Brexit. May no ha trobat els suports necessaris per ratificar l'acord signat el 25 de novembre, ni al seu partit ni al seu Parlament, i ara busca a la desesperada una solució per part de la Unió Europea. Però la UE està cansada i, com diu la carta d'invitació del president del Consell Europeu, Donald Tusk, "veient que el temps s'esgota", el que cal és discutir com estan les preparacions per al pitjor dels escenaris: un Brexit sense acord.

"Una cosa està clara, hi ha un problema amb la ratificació a la Cambra dels Comuns, el temps s'acaba i les possibilitats d'un no acord augmenten", deien aquest dimecres fonts comunitàries que sostenen que per aquest mateix motiu "l'obligació de la UE és intensificar les preparacions per al no acord". Aquestes preparacions les ha de dur a terme cada estat membre per la seva banda, però en l'àmbit europeu és la Comissió Europea la que està aprovant les mesures pertinents. Les mateixes fonts apunten que la Comissió té previst fer anuncis en aquest sentit els pròxims dies o, fins i tot, aquest dijous al vespre a la cimera.

Aquestes mesures són les que han de tenir en compte què passaria amb qüestions de mobilitat, transport o comerç, per exemple, si no hi hagués base jurídica quan es produeix el trencament. Però són preparacions amb una "gran complexitat tècnica", segons fonts diplomàtiques, per això, cap de les dues parts vol arribar a aquest escenari. Pressionar en aquesta direcció, però, des de la UE al Parlament britànic, pot ajudar May a donar la sensació que està fent tot el possible i reforçar la sensació que o s'aprova aquest acord o el següent és "l'abisme".

Per a Europa no hi ha opció de renegociar, però tampoc està clar, segons dues fonts diplomàtiques, què és exactament el que busca May i per això escoltaran dijous les seves peticions sense deixar-li gaire marge: "És un problema britànic", diuen les mateixes fonts, fent notar que May trobarà en els líders europeus poc més que bones paraules i que, com deia la ministra francesa d'Afers Europeus, no tenen cap intenció d'arreglar la política del Regne Unit.

Entre els diplomàtics i els representants creix la sensació d'estar-ne "tips" i, per això, com diu la dita anglesa ara només esperaran a veure què passa: 'Wait and see'. Aquesta és l'actitud que manté a hores d'ara la Unió Europea, que ja ha deixat clar que no solucionarà els problemes polítics que May té a casa seva (ni al Parlament ni al partit). Per això, de cara a la cimera de dijous no s'ha preparat cap esborrany ni cap document. Se n'espera "alguna conclusió", segons l'agenda prevista, però el més possible és que siguin paraules boniques i bones intencions. Primer escoltaran May i intentaran aclarir què vol exactament perquè Brussel·les, malgrat les reunions de May amb els seus homòlegs a Holanda i Alemanya i amb Juncker i Tusk, no té clar què busca.

El problema és la frontera amb Irlanda del Nord. L'acord pactat fixa un temps de transició durant el qual la UE i el Regne Unit han d'arribar a un acord en l'àmbit comercial. En cas que no s'assoleixi, diu el text, Irlanda del Nord es mantindrà dins la unió duanera per evitar la frontera física amb el Regne Unit. És un últim recurs, però per als partidaris del Brexit més dur, atempta contra la sobirania britànica. Com diu el comunicat que ha emès aquest mateix dimecres el Parlament Europeu, "l'acord no està obert a renegociació", però si vol reafirmar el punt del tractat que estableix que el pla de contingència sobre la frontera amb Irlanda del Nord "és una mesura d'últim recurs", serà possible. Ara bé, els líders no tenen sobre la taula ara per ara cap opció amb validesa jurídica perquè és "impossible" canviar el significat de l'acord. Si l'objectiu de May és que la UE digui que el pla de contingència per a la frontera irlandesa és temporal o que no es farà servir, el carreró no té sortida."El 'backstop' fa mesos que és allà, no entenem què volen ara els diputats britànics", lamenten fonts diplomàtiques.

Tampoc està sobre la taula l'escenari d'una pròrroga. El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker ja ha dit diverses vegades que, des del seu punt de vista, el Regne Unit marxa de la UE el 29 de març del 2019. Si no fos així, l'escenari es tornaria encara més complex perquè al maig hi ha eleccions europees i si el Regne Unit encara formés part de la UE s'hi hauria de presentar o bé s'haurien de canviar els tractats.