Vols viatjar? Aquests països no et deixaran entrar o et posaran en quarantena

Europa s'ha despertat aquest dijous amb l'anunci del president dels Estats Units, Donald Trump, que prohibeix l'entrada al país dels ciutadans de la Unió Europea, a més d'altres països afectats pel coronavirus. La decisió ha agafat per sorpresa fins i tot els diplomàtics europeus, que deien que no n'havien estat informats prèviament, i comportarà probablement pèrdues econòmiques i altres disrupcions perquè suspendrà temporalment les connexions entre les dues ribes de l'Atlàntic. Però els Estats Units no són l'únic país que ha decidit tancar les seves fronteres als ciutadans d'Europa a causa del coronavirus.

Si voleu viatjar en les pròximes dues setmanes, probablement haureu d'ajornar els vostres plans fins que passi la crisi. Especialment si aneu als EUA però també a l'Índia, Rússia, l'Aràbia Saudita, Guatemala o El Salvador, països que també prohibeixen l'entrada al país dels ciutadans dels principals països afectats per la pandèmia, entre els quals Espanya. En altres llocs, inclosa la Xina, us permetran entrar però us posaran en quarantena durant uns dies per comprovar que no hi ha símptomes de coronavirus.

La prohibició als Estats Units s'aplica a tots els països de l'espai Schengen, de manera que és probable que a mesura que els europeus no hi viatgin s'hagin de cancel·lar molts vols. Els nord-americans encara podran viatjar a Europa i tornar al seu país durant aquest mes de restricció, però quan hi tornin hauran d'estar 14 dies en quarantena.

Dins d'Europa, països com Bèlgica recomanen simplement no viatjar a l'estat espanyol però d'altres, com la República Txeca, directament han prohibit l'entrada als ciutadans de diversos estats europeus, entre ells Itàlia, França i Espanya.

L'Índia també ha suspès el lliurament de tots els visats per a turisme a partir de divendres i fins al 15 d'abril: s'arrisca a pèrdues econòmiques importants, però intenta contenir un brot que podria ser devastador per al segon país més poblat del món. De moment, però, només hi ha 73 casos confirmats a l'Índia.

Tampoc es pot viatjar a l'Aràbia Saudita, que amb només 45 casos ha imposat la prohibició d'entrada a tota la UE i 12 països més, amb l'única excepció de les mercaderies. Els saudites que estan fora tenen ara 72 hores per tornar. També Kuwait ha aturat tots els vols.

Altres països no prohibeixen l'entrada però prenen mesures com la d'instaurar quarantenes per a tots els viatgers que arriben d'Europa o la Xina. És el que han fet sobretot a l'Amèrica Llatina, on l' Argentina, Colòmbia, Perú i Xile confinaran almenys set dies a tothom que arribi als seus aeroports des dels principals focus d'infecció. Guatemala, que en un inici havia anunciat una quarantena per als estrangers, després ha imposat la prohibició total durant 21 dies a l'entrada de viatgers d'Europa, l'Iran, Corea del Sud i la Xina.

Els febles sistemes sanitaris als països llatinoamericans els han portat a prendre mesures dràstiques, com l'emergència declarada a Bolívia, abans i tot de tenir cap cas. Sense un sol contagi, El Salvador ha declarat tota la seva població en quarantena i ha instaurat la prohibició d'entrada als estrangers durant 21 dies.

La mateixa Xina, epicentre del brot però que ja dona la seva crisi per superada, imposa ara restriccions a les persones que venen de països que estan passant pel mateix que ells van passar fa un mes. Els que hi arribin ara des d'Espanya, per exemple, hauran d'estar també en quarantena estricta als seus hotels els primers dies.

Israel també va anunciar ja fa tres dies que posaria en quarantena de 14 dies totes les persones que arribin al país des de l'estranger, sense distincions. Amb tot, per als procedents de la Xina, Corea, l'Iran o Itàlia, la prohibició d'entrada és total. I per als ciutadans provinents d'Espanya, Alemanya, França, Àustria i Suïssa també va imposar una prohibició específica d'entrada, tot i que se'ls permet passar si disposen dins del país d'algun lloc on confinar-se durant 14 dies en quarantena voluntària.

Després que ahir l’Organització Mundial de la Salut (OMS) declarés la pandèmia, va arrencar una cadena d’anuncis de governs que prenien mesures abans i tot que el brot els afectés de ple. Rússia, amb una trentena de contagis confirmats en tot el país, suspendrà a partir de divendres tots els vols que la connecten amb Espanya, Itàlia, Alemanya i França.

Austràlia de moment ha prohibit l'entrada a xinesos, coreans, iranians i italians, però s'està plantejant aquest dijous si amplia la restricció a tota la Unió Europea.