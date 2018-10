La Xina acusa l’excap de la Interpol d’acceptar suborns

La Xina ha confirmat que l’expresident de la Interpol, el xinès Meng Hongwei, està detingut en un lloc secret, acusat d’acceptar suborns i violar la llei estatal. Pequín justifica el procés com una mostra de la seva determinació per combatre la corrupció i assegura que la investigació es fa conforme a les lleis xineses. El missatge que transmet Pequín és clar: ningú està per sobre dels interessos del govern del Partit Comunista Xinès (PCX), ni tan sols els alts càrrecs que accedeixen a un desitjat càrrec internacional, com el de president de la Interpol.

L’estranya i opaca detenció de Meng Hongwei, nomenat president de la Interpol el 2016, suposarà un important cop a la imatge que la Xina intenta crear de país compromès amb el multilateralisme i un fre al seu desig de tenir més pes en els organismes internacionals. Evidencia la falta de garanties legals i llibertats del govern de Pequín.

Meng va desaparèixer fa quinze dies després d’agafar un avió a Lió, seu de la Interpol, rumb a la Xina. La seva dona va denunciar el dia 5 d’octubre que no tenia notícies seves i que el seu últim missatge -una emoticona d’un ganivet- indicava que estava en perill. La desaparició va fer saltar l’alarma d’una possible detenció per part de les forces de seguretat xineses per la semblança amb altres processos seguits contra acusats de corrupció, siguin polítics, empresaris o actrius famoses, com el cas recent de Fan Bingbing. Després de dies de silenci, la Xina va confirmar la detenció de Meng a través d’un comunicat dilluns a la matinada, just quan finalitzava la setmana de vacances amb la qual se celebra la Festa Nacional de l’1 d’octubre, aniversari de la proclamació de la República Popular. Hores després, la Interpol informava que el seu president, Meng Hongwei, havia enviat una carta de dimissió “amb efecte immediat”.

Càstig exemplar

Ahir al matí un breu comunicat del ministeri de Seguretat Pública concretava les acusacions de corrupció contra el ja expresident de la Interpol. S’hi assegura que el comportament de Meng ha causat un “greu perjudici” al partit i a la seguretat nacional. També s’informa dels advertiments que el ministre de Seguretat Pública, Zhao Kezhi, llançava durant una reunió als membres del partit: “Qualsevol persona que violi la llei ha de ser severament castigada”. Pequín vol convertir la detenció de Meng en un procés anticorrupció exemplar .

Ho corroborava en roda de premsa el portaveu del ministeri d’Afers Estrangers, Lu Kang, que va defensar la “determinació” del govern per acabar amb la corrupció. I va avançar que la Comissió Nacional de Supervisió (l’òrgan anticorrupció xinès) investigarà Meng i els que van participar amb ell en la comissió de delictes. Tot fa pensar que la caiguda de Meng anirà acompanyada de la d’alguns fidels col·laboradors. L’operació ha desencadenat especulacions sobre una nova lluita de faccions dins del PCX.

La campanya contra la corrupció que lidera Xi Jinping li ha estat útil per lliurar-se d’importants competidors, com l’anomenat tsar de la seguretat Zhou Yongkang, exministre de Seguretat Pública i antic cap de Meng, condemnat el 2015 a cadena perpètua. El president xinès sembla que ha anteposat les purgues del partit a la imatge del país, en un moment en què s’enfronta a una dolorosa guerra comercial amb els Estats Units. El nomenament de Meng Hongwei com a president de la Interpol va provocar moltes reticències, ja que es temia que la Xina utilitzés la Interpol per perseguir els seus dissidents.

És difícil que després del “segrest” de Meng la comunitat internacional torni a confiar en un ciutadà xinès per a un alt càrrec en un organisme. Tot i així, la investigació sobre Meng seria prou important per haver decidit el règim a posar en perill la imatge del país.