La Xina confina una ciutat d'onze milions de persones per 117 positius de covid-19

Les autoritats de la ciutat xinesa de Shijiazhuang han prohibit des d'aquest dijous als seus més d'onze milions d'habitants que abandonin el municipi. La mesura pretén evitar que s'estengui el nou brot de covid-19 que s'hi va detectar el cap de setmana i que des de llavors ha afectat 117 persones. Entre les mesures adoptades hi ha la prohibició de sortir de la ciutat per carretera, el tancament de les estacions de tren, la suspensió dels serveis d'autobús de llarga distància i la cancel·lació de més del 80% dels vols. Tot i que no s'ha imposat el confinament domiciliari, les escoles estan tancades i s'han restringit les trobades, i els habitants del districte de Gaocheng, on es concentren la major part dels contagis, no podran sortir d'aquesta zona. La ciutat ha alliberat cinc hospitals per tal que es puguin dedicar exclusivament a tractar pacients de covid-19, segons informa la premsa local.

En paral·lel a aquestes restriccions, la ciutat ha posat en marxa un estricte programa de rastreig dels contactes estrets de les persones contagiades i ha iniciat una campanya de tests massius que preveu arribar a tots els habitants de Shijiazhuang. Segons informa el diari xinès Global Times, des de dimecres, quan va començar aquest cribatge massiu, fins aquest dijous al migdia, ja s'havien recollit mostres a 6,11 milions de persones. D'aquestes, 2,4 milions ja havien estat analitzades i havien permès detectar 11 positius més.

Shijiazhuang és la capital de la província de Hebei, que envolta la ciutat de Pequín i que concentra ara mateix la gran majoria de casos de coronavirus actius a la Xina: aquest dimecres el país va reportar 63 noves infeccions, 52 de les quals corresponen a aquesta província (i 51 a la ciutat). Tot i que es tracta de xifres molt baixes en comparació amb la majoria de països occidentals (a Catalunya, per exemple, aquest dijous s'han registrat 2.308 nous positius), aquests 63 casos han generat preocupació a la Xina, ja que feia més de cinc mesos, des del 30 de juliol (quan es van registrar 127 nous positius) que no es detectava una xifra de contagis tan elevada. Això ha provocat la destitució de tres funcionaris del districte de Gaocheng, que han sigut acusats de negligència en el compliment de les seves tasques de control de la pandèmia, segons el diari China Daily.

La Xina, el país on es va iniciar la pandèmia a finals del 2019, va aconseguir superar la primera onada a finals de febrer, sempre segons la versió del govern de Xi Jinping. Des de llavors ha imposat controls molt severs per evitar nous rebrots i això li ha permès esquivar la segona onada: des de principis de març el nombre més alt de casos nous registrats en un sol dia van ser els 351 del 16 d'abril, i això en un país amb més de 1.400 milions d'habitants. Abans de Shijiazhuang, ciutats com Qingdao, amb 9 milions d'habitants, i Kashgar, amb 4,7, també han sotmès tota la població a proves PCR. En el primer cas s'hi havien detectat 12 casos positius, però en el segon tan sols un.

Estat d'emergència a Tòquio

Sense arribar a les xifres que es registren a Europa, al Japó la pandèmia està molt menys controlada que a la Xina: dimecres s'hi van diagnosticar 6.004 casos de covid-19, la xifra més alta fins ara, i aquest dijous s'ha arribat a 7.048 contagis. D'aquests, 2.447 es concentren a la capital del país, Tòquio, que per tercer dia consecutiu ha superat el miler d'infeccions. Davant d'aquesta situació, el govern ha decretat aquest dijous l'estat d'emergència a la ciutat i a tres prefectures adjacents (un territori on viu el 30% de la població del país), "a causa de la greu sensació de perill davant la ràpida expansió del coronavirus", segons ha argumentat el primer ministre, Yoshihide Suga.

La mesura, que entrarà en vigor divendres i es mantindrà, en principi, fins al 7 de febrer, es basa majoritàriament en recomanacions a la població, ja que el govern no disposa de les eines necessàries per tancar establiments o obligar la població a confinar-se. Així, es demana als ciutadans que no surtin de casa als vespres, s'incentivarà econòmicament els bars i restaurants perquè tanquin a les 20 h, es limitarà a un màxim de 5.000 persones l'aforament en estadis esportius i grans esdeveniments, i es promourà el teletreball, amb la intenció que un 70% de la població opti per aquesta modalitat. A diferència de la primavera, quan es va decretar un primer estat d'emergència més dur i d'abast estatal, ara les escoles es mantindran obertes.