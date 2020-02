La Xina intenta contenir la indignació popular per la mort del metge que va alertar de l'epidèmia

La mort de Li Wenliang ha desencadenat a la Xina una onada de dolor, indignació i desconfiança amb la informació del govern que les autoritats s'han afanyat a censurar. La defunció d'aquest oftalmòleg de 34 anys que va contreure el coronavirus per contagi dels seus pacients a l'Hospital Central de Wuhan, va ser anunciada dijous a la nit pels mitjans oficials xinesos i presentada com la mort d'un heroi nacional.

Però la notícia, que primer va ser negada i després confirmada d'una manera rocambolesca, ha impulsat a les xarxes socials una allau d'expressions de dol i també de crítiques per la manera com s'ha gestionat la informació sobre l'epidèmia, que ha posat en perill a la població xinesa. Una epidèmia que continua avançant de manera exponencial. Divendres es van registrar 73 noves víctimes mortals, i ara el nombre total de morts puja a 636 i el d'infectats a 31.161. En estat greu hi ha 4.821 persones.

Li Wenliang va ser un dels primers metges que va alertar sobre l'aparició d'un brot víric d'una malaltia similar al SARS a Wuhan. La seva alerta, enviada al desembre en principi a un grup de col·legues, va ser difosa. El resultat directe d'aquest acte van ser els problemes amb la policia, que el va acusar de "pertorbar l'ordre social" i difondre rumors.

Més tard, el seu cas va ser revisat juntament amb el de set metges més als quals s'havia denunciat pel mateix i la justícia els va exonerar criticant l'actuació policial. Quan ja estava malalt i el cas va transcendir a l'opinió pública, les autoritats van començar a tractar-lo com un dels metges heroics que han posat la seva salut en perill per atendre els pacients.

Però la reacció de les xarxes socials ha posat de manifest la indignació i la desconfiança de la població. A les aplicacions xineses Weibo i Weechat s'han succeït avui durant la matinada i bona part del matí les crítiques contra les autoritats, a més de les condolences. Algunes veus s'han atrevit fins i tot a exigir llibertat d'expressió. Les etiquetes més populars han estat "El govern de Wuhan li deu disculpes al Dr. Li Wenliang" i "Volem llibertat d'expressió", aquesta última amb més de dos milions de visualitzacions.

La censura ha actuat amb precisió i la majoria de comentaris han sigut esborrats. Però els internautes xinesos busquen fórmules creatives per seguir el debat.

El document que la policia li va obligar a signar a Li reconeixent que havia difós informació no autoritzada, en referència a les seves advertències del risc d'epidèmia, ha estat àmpliament compartit. I s'ha acompanyat amb missatges al·legòrics. L'etiqueta "Pots fer això, ho entens?" en referència al document i l'actuació de l'administració, que primer va negar la importància del brot, s'ha fet popular.

La mort de Li és un cop per la gestió de la crisi que està fent el govern xinès, i que intenta emetre missatges èpics del tipus "El poble xinès unit vencerà la guerra al coronavirus".

Malgrat l'extrem control sobre els mitjans de comunicació, que s'ha endurit aquesta setmana, la batalla de la informació se'ls resisteix, tal com demostra la mala gestió de la defunció de Li. Primer el diari oficial Global Times la va anunciar i fins i tot l'OMS va tuitar un missatge de condol, per després desmentir-la i anunciar que es lluitava per reanimar-ho. Finalment, l'hospital va confirmar la mort a les 2.58 de la matinada, hora local. El govern intenta apagar el foc amb l'anunci que la principal agència anticorrupció enviarà un equip a Hubei per fer una investigació.

El director de l'ONG Human Rights Watch, Kenneth Roth, ha recordat a la premsa que la transparència és necessària per abordar qualsevol tipus de problema de salut pública i ha denunciat les grans deficiències en la resposta de Pequín. Ha destacat com especialment greu "la supressió de les notícies sobre el virus els primers dies, quan podria haver estat contingut". També ha qüestionat l'eficàcia de la quarantena de més de 50 milions de persones. Assegura que han de ser més selectives i dirigides només als malalts que necessiten ser aïllats i sempre en equipaments on se'ls pugui atendre degudament.