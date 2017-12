La Xina nega que estigui ajudant Corea del Nord com li retreu Trump

La lluna de mel entre els Estats Units i la Xina -convertits gairebé en nous aliats després dels afalacs del president nord-americà, Donald Trump, en la seva visita oficial a Pequín al novembre- trontolla ara a compte de les tensions bèl·liques amb Corea del Nord. El president dels EUA acusa la Xina d’estar incomplint les resolucions de l’ONU, que es van aprovar al consell de seguretat amb el suport de Pequín i que prohibeixen exportar petroli a Pyongyang per tallar el subministrament al seu programa balístic i nuclear. “Els hem agafat in fraganti: molt decebut que la Xina estigui permetent que entri petroli a Corea del Nord. Mai podrà haver-hi una solució amistosa al problema de Corea del Nord si això segueix passant!”, ha tuitejat Trump.

Caught RED HANDED - very disappointed that China is allowing oil to go into North Korea. There will never be a friendly solution to the North Korea problem if this continues to happen!