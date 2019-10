La Xina utilitza Catalunya per criticar "la doble moral" de la Unió Europea

La Xina ha utilitzat les manifestacions a Catalunya per acusar els governs occidentals –també els mitjans de comunicació– d'aplicar una doble moral a l'hora de valorar les protestes de Hong Kong i les que tenen lloc a Europa, especialment les catalanes.

Pequín considera que tant els Estats Units com alguns estats membres de la Unió Europea (UE) han intentat interferir en la gestió de les protestes antigovernamentals de Hong Kong –que van començar a principis de juny– per atacar el govern xinès, i que fins i tot han mostrat el seu suport als manifestants. En canvi, quan es tracta de mobilitzacions en països europeus –ha citat les de Barcelona–, els governs, especialment els de la UE, no hi intervenen perquè consideren que és "un assumpte intern".

"Aquells [governs] crítics amb la Xina han utilitzat la democràcia i els drets humans per intentar intervenir en el que passava a Hong Kong", ha apuntat la portaveu del ministeri d'Exteriors xinès, Hua Chunying, que ha denunciat el silenci i aquesta "disparitat de tractament" quan "els problemes" són a casa.

Tal com exigeix als governs occidentals, l'executiu de Xi Jinping no ha volgut valorar la situació a Catalunya. Malgrat això, sí que ha insinuat el seu posicionament contra els manifestants que clamen contra la sentència als líders independentistes. "Només hi ha d'haver un estàndard i una actitud per combatre la violència i les activitats il·legals. La doble moral i la indulgència poden, finalment, girar-se en contra", ha apuntat Chunying.

El Global Times, un diari oficial xinès, ha anat una mica més enllà: en un article publicat aquest dilluns, el rotatiu critica la postura d'alguns polítics occidentals de qualificar "d'herois" els manifestants de Hong Kong "que protesten contra la repressió" de Pequín i, per contra, critiquen els "catalans per manifestar-se contra un estat democràtic".