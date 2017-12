Almenys 4 morts i una quinzena de ferits en un atropellament a Moscou

Almenys quatre persones han resultat mortes i una quinzena ferides quan un autobús ha irromput en una vorera i ha baixat per les escales d'una estació de metro a Moscou. En les imatges divulgades per Russia Today es pot veure com l'autobús fa una maniobra estranya, abandona la calçada, puja a la vorera i entra per l'escala del pas subterrani que dona a l'estació de metro Slaviánski Bulvar, on hauria aixafat diversos transeünts.

De moment es desconeixen les causes del sinistre, tot i que els moviments de l'autobús fan difícil pensar en un problema tècnic. Els últims mesos les autoritats locals han pres mesures especials de seguretat per evitar atropellaments massius perpetrats per terroristes.