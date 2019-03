Un actor còmic, favorit per presidir Ucraïna

L’actor còmic i empresari de l’espectacle Volodimir Zelenski és el candidat favorit a la primera volta dels comicis presidencials que se celebren avui a Ucraïna, segons els sondejos d’intenció de vot. Un total de 39 candidats rivalitzen per ser el pròxim cap d’estat després d’una campanya marcada per les acusacions de corrupció d’uns i altres i en uns moments en què la confrontació amb Rússia continua latent.

Els últims sondejos fets públics aquesta setmana donen a Zelenski entre el 24% i el 32% dels vots. Els altres dos candidats més votats serien dos pesos pesants de la política ucraïnesa: el president sortint, Petró Poroixenko, que segons les enquestes obtindria entre el 14% i el 22% dels vots, i l’ex primera ministra coneguda amb el sobrenom de Dama del Gas, Iúlia Timoixenko, per qui votarien entre un 12% i un 17% dels electors.

Una figura coneguda

Zelenski, de 41 anys, és popular a Ucraïna per la sèrie de televisió El servidor del poble, en què interpretava un mestre d’escola que després de fer un gran discurs contra la corrupció, que es fa viral perquè els seus alumnes el difonen a internet, per una successió de casualitats es converteix en el president del país. Tot això passa a la petita pantalla -concretament al canal 1+1, on les últimes setmanes Zelenski ha tingut molt de protagonisme-, però el projecte polític real d’aquest home del món de l’espectacle, que no té cap experiència en política, s’ha basat en la sèrie de ficció i fins i tot porta el mateix nom. Zelenski ha fet campanya sobretot per les xarxes socials i per televisió. De fet, el canal 1+1 va anunciar la seva candidatura la nit de Cap d’Any, quan les altres cadenes retransmetien el missatge del president Petró Poroixenko.

La línia política de l’actor defensa la voluntat de continuar l’acostament amb Occident i amb la Unió Europea, però també aposta per millorar les relacions amb Rússia i defensar els drets lingüístics de la població russòfona. Els partidaris de Zelenski, sobretot joves que voten per primera vegada i gent descontenta amb el govern actual i decebuda que la revolta de Maidan del 2014 no hagi servit per erradicar el mal endèmic de la corrupció, veuen en l’actor i empresari un home que representa el canvi. Els detractors de Zelenski, en canvi, l’acusen de ser un titella de l’oligarca Ihor Kolomoïski (enfrontat amb Poroixenko i propietari, entre altres coses, del canal 1+1) i de ser un candidat virtual que vol representar el canvi però que també té les fortunes amagades en paradisos fiscals.

Influència russa

Els comicis se celebren en un clima de confrontació amb Rússia, cinc anys després que la revolta suposadament democratitzadora i occidentalista de Maidan provoqués l’enderrocament de l’aleshores president, el pro-rus Víktor Ianukóvitx, l’annexió de la península de Crimea a la Federació de Rússia i un conflicte armat entre els rebels secessionistes i pro-russos de l’est del país i el nou govern de Kíev que ha provocat uns 13.000 morts i que encara no està resolt.

Les eleccions del 2014 les va guanyar l’oligarca Petró Poroixenko, que va arribar al poder amb les consignes de millorar els estàndards de vida del país, d’acostar-se a Occident i de lluitar contra la corrupció, però no ha aconseguit complir totes aquestes promeses. Durant aquests anys Poroixenko ha estat immers en la confrontació amb Rússia i ara ha fet una campanya electoral presentant-se com el mur de contenció de Vladímir Putin. En la majoria d’intervencions preelectorals ha recordat que les eleccions són una lluita contra Moscou perquè Ucraïna encara pot tornar a l’àrea d’influència russa. “La línia del front contra l’agressor passa per cada col·legi electoral, agafeu la papereta i digueu no a Putin”, va exclamar dijous.

Fa uns mesos, però, semblava que els comicis presidencials serien l’oportunitat definitiva per a Iúlia Timoixenko de convertir-se en presidenta, després d’haver-se presentat dues vegades a les eleccions, però la popularitat de Zelenski l’ha deixat enrere en els sondejos. Timoixenko promet abaixar el preu del gas i tornar a Ucraïna “la pau i els territoris ocupats”, en referència a la zona en mans dels rebels pro-russos, i on avui no hi haurà urnes. Però a Ucraïna és difícil fer previsions i els resultats són una incògnita: en el que sí que coincideixen els analistes és que hi haurà segona volta, el 21 d’abril, perquè avui cap dels 39 candidats obtindria la majoria necessària de més del 50% dels vots.