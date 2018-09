L'actriu més famosa de la Xina desapareix sense deixar rastre

Fan Bingbing és, sens dubte, l'actriu més famosa de la Xina, una estrella prolífica que va fer el salt a la fama internacional amb papers en les franquícies 'Iron Man' i 'X-Men'. Va aparèixer a Cannes al maig per promoure un èxit de taquilla amb Jessica Chastain, Marion Cotillard, Penélope Cruz i Lupita Nyong'o.



Té més de 62 milions de seguidors a Weibo, l'equivalent a Twitter a la Xina, i apareix en anuncis publicitaris per a marques d'arreu del món: des de vitamines a Austràlia fins a llapis de llavis de Guerlain, roba de Montblanc o diamants de De Beers.



Ara està desapareguda. Fa més de tres mesos que ningú la veu en públic, víctima d'una caiguda sobtada en desgràcia. La seva desaparició ha sigut rebuda amb preocupació pels fans i amb por pels seus col·legues en la indústria xinesa del cinema. La seva desaparició ha alimentat tota mena de rumors sobre rivalitats personals i intrigues polítiques, fins i tot als centres de poder de Pequín, però en realitat es coneixen molts pocs fets concrets.



Que se sàpiga tan poc sobre algú tan famós a la Xina, fins i tot si està detinguda o amagada, diu molt sobre la crua intersecció entre la política i els negocis de l'entreteniment i la fama.

L'actriu xinesa Fan Bingbing, durant una roda de premsa a Cannes en el festival d'aquest maig de 2018.



La desaparició de Fan sembla estar relacionada amb una investigació del govern sobre l'evasió d'impostos en el negoci cinematogràfic, però no ha sigut acusada de cap delicte, i ni tan sols cap font oficial ha confirmat que estigui sent investigada. Algunes de les poques persones que la coneixen, i també gent de la indústria, creuen que simplement és una qüestió d'impostos impagats. I el dany a la seva reputació, i potser a la seva carrera, ja s'ha fet.



El seu nom va ser eliminat bruscament dels cartells d'una producció xinesa protagonitzada per Bruce Willis, coneguda en anglès com a 'Unbreakable Spirit', sobre el bombardeig japonès de Chongqing, la capital xinesa durant la guerra del 1938 al 1943.



El llançament de la pel·lícula, que en principi estava programat per a l'agost, també s'ha retardat fins a l'octubre, tot i que encara no està clar si això té a veure amb la desaparició de l'actriu.



Una altra pel·lícula en què Fan va tenir un paper –una seqüela d'una pel·lícula animada– també es va ajornar al juny i encara no s'ha reprogramat. Raymond Zhou, un crític de cinema independent, assegurava en una entrevista que el paper de Fan havia sigut eliminat en l'edició final.



Diverses de les marques que representa també s'han distanciat d'ella. L'empresa australiana Swisse Wellness ha anunciat que suspenia l'ús del seu nom, segons informava dimecres el 'Sydney Morning Herald'. I u na empresa de 'duty-free` a Tailàndia va fer el mateix.



L'Acadèmia Xinesa de Ciències Socials i la Universitat Normal de Pequín van publicar fa pocs dies una enquesta sobre la "responsabilitat social" de 100 famosos i van posar Fan en l'últim lloc de la llista.

L'actriu xinesa Fan Bingbing, en el festivald e Cannes de 2017.



La desaparició de Fan es va produir just després de l'acusació, a finals de maig, d'un expresentador de televisió xinès retirat, Cui Yongyuan, que v a publicar al seu Weibo el que semblaven ser dos contractes per a una pròxima pel·lícula de Fan, la seqüela d'un dels seus primers èxits, 'Cell Phone', llançat el 2003. El primer mostrava un sou d'1,6 milions de dòlars per ser declarat a les autoritats fiscals (per un treball de quatre dies, com es va recalcar àmpliament a les xarxes socials ) i el segon amb el pagament real de 7,8 milions.



La pràctica de tenir contractes dobles, coneguda com a 'contractes yin i yang', està àmpliament difosa en moltes indústries de la Xina com una forma d'evitar impostos, però l'acusació de Cui va provocar que l'administració estatal responsable dels impostos anunciés una àmplia investigació sobre la indústria de l'entreteniment.



Aquest anunci oficial no esmentava Fan, però incloïa aquesta advertència: "Si es troben violacions de les lleis i regulacions fiscals, es tractaran d'acord amb la llei".



Cui, més tard, va matisar les seves acusacions inicials i va dir que no volia assenyalar Fan. Sembla que l a seva ira anava dirigida més aviat contra el director de 'Cell Phone' Feng Xiaogang. Cui ja l'havia acusat de difamació perquè la trama del film, en què un famós presentador de televisió mantenia una aventura amorosa amb una ajudant, interpretada per Fan, comportava un sorprenent, però segons Cui erroni, paral·lelisme amb la seva carrera. Des de l'oficina de Cui diuen que ja no farà cap més declaració sobre aquest tema.



Fan va negar l'acusació d'evasió d'impostos –i també el director Feng–, però va deixar de publicar actualitzacions al seu compte de Weibo des que es va anunciar la investigació fiscal. T ampoc ha actualitzat els seus comptes de Twitter i Facebook des que va estar a Cannes al maig. I han circulat rumors sobre una suposada detenció o fins i tot d'una fugida fora de la Xina.



Els esforços per contactar amb ella o amb algun portaveu seu en les últimes setmanes no han tingut èxit.

Funcionaris xinesos es van negar a fer cap comentari sobre l'estat de la investigació o sobre si Fan s'ha convertit en el focus d'aquesta investigació.



Almenys fins ara, el vincle amb Fan era un premi per a empreses internacionals de luxe, ja que les feia lluir en catifes vermelles i desfilades de moda a tot el món, com havia passat sovint amb Louis Vuitton, Valentino i Chopard. Però l es marques de luxe tendeixen a anar amb molt de compte amb la Xina, perquè el seu creixement més important es troba en els mercats asiàtics.



Pel que fa a la indústria de l'entreteniment, que està fortament censurada a la Xina, les autoritats semblen ser particularment sensibles a la influència que les estrelles poden tenir, millor o pitjor, en l'opinió pública.



Després de la investigació fiscal, les autoritats també van anunciar nous límits als salaris dels actors, fins i tot en pel·lícules de finançament privat. Ara ningú no pot guanyar més del 70% o més del 40% dels costos de producció. El comunicat no va esmentar Fan, però va dir que la indústria estava "distorsionant els valors socials" i "fomentant tendències d'adoració monetària".



Hung Huang, crítica i publicista, diu que la investigació està clarament destinada a enviar un missatge sobre els excessos dels xinesos famosos i fins i tot sobre l'evasió d'impostos. Va citar una cèlebre dita xinesa: "Matar un pollastre per espantar el mico", i va advertir que la incertesa al voltant del cas de Fan tindria un efecte esgarrifós. "La gent es posa molt nerviosa quan no sap què està passant", va dir.