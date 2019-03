La dreta veta l'activista adolescent pel clima Greta Thunberg al Parlament Europeu

L'adolescent sueca que ha impulsat un moviment global de joves contra el canvi climàtic, Greta Thunberg, no podrà parlar davant del Parlament Europeu perquè "una majoria dels liberals, conservadors i extrema dreta s'han oposat a la invitació", segons ha explicat el grup dels Verds de l'Eurocambra, el partit que havia convidat la jove a intervenir davant de l'hemicicle.

El discurs contundent i directe d'aquesta jove sueca, que reclama acabar amb els combustibles fòssils i aturar d'una vegada les emissions de CO2, sembla que ha fet posar a la defensiva els eurodiputats conservadors i liberals, que no volen sentir com una nena de 16 anys els recrimina la seva passivitat davant "l'emergència més greu que afronta la humanitat avui dia".

Tot i haver parlat davant de l'elit política i financera global al Fòrum Internacional de Davos del gener passat, i també davant la Conferència de l'ONU pel Canvi Climàtic, el desembre passat a Polònia, Thunberg no podrà portar la seva crida per salvar el planeta al Parlament Europeu.

Aquest cop de porta a Estrasburg contrasta amb la rebuda que la jova va tenir a Brussel·les a finals de febrer, on el president de la Comissió Europea, Jean Claude Juncker, no només va oferir un discurs conjuntament amb ella sinó que va aprofitar la seva visita per comprometre's a dedicar una quarta part del pressupost europeu del període 2021-2027 a combatre el canvi climàtic.

Però, tot i que Thunberg no hi serà, el moviment que ella ha inspirat amb la seva vaga escolar pel clima cada divendres sí que es farà sentir aquesta setmana al Parlament Europeu i aquest mateix divendres arreu del món.

Uns 60 joves de Fridays for Future eren aquest dimarts a Estrasburg amb motiu del ple de la cambra i demà dimecres assistiran al plenari de l'hemicicle, però no hi podran parlar. Amb tot, oferiran una roda de premsa en una sala propera. Hi han anat per reclamar als diputats europeus més esforç en la retallada d'emissions per combatre el canvi climàtic i també per presentar la convocatòria de mobilització global per aquest divendres 15 de març.

Fins a 1.209 ciutats i pobles de 92 països del món havien anunciat aquest dimarts que se sumaven a la convocatòria global dels estudiants, que reclamen aturar les classes en escoles i instituts per sortir al carrer a defensar el planeta contra el canvi climàtic.

"Només som 60 persones d'una generació que està preocupada pel seu futur i pel de milions de joves dins i fora de la Unió Europea. Si els polítics adults segueixen fent negocis sense canviar les polítiques climàtiques, el futur de tots es veurà amenaçat", alertava des d'Estrasburg el jove alemany Linus Steinmetz, un altre dels líders adolescents dels moviment Fridays for Future.

Steinmetz i els seus companys són al Parlament Europeu, diuen, per "reclamar accions immediates per a la reducció dels gasos d'efecte hivernacle". "Se'ns acaba el temps i no podem permetre'ns ignorar el màxim problema de la humanitat en aquest moment", afegia el jove alemany.