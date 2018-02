Israel jutja Ahed Tamimi en un tribunal militar

Judici militar contra una adolescent. La jove palestina Ahed Tamimi, de 17 anys, ha comparegut aquest dimarts davant del tribunal militar israelià que l'ha de jutjar per 12 càrrecs quan va plantar cara i va colpejar uns soldats que van entrar dins de la seva propietat. La noia, que s'ha convertit en una autèntica icona en la lluita contra l'ocupació a Cisjordània, s'enfronta a una petició de fins a 10 anys de presó. El judici està previst que duri setmanes i avui ha arrencat sense presència de periodistes ni diplomàtics acreditats. Uns 300 menors palestins estan actualment en presons israelianes, la majoria entre 14 i 18 anys.

Tamimi, protagonista d'un vídeo en què apareix bufetejant un policia al pati de casa seva, va ser detinguda quatre dies després que aquestes imatges es fessin virals, juntament amb la seva mare i una cosina seva. La noia pertany a una família que s'ha enfrontat directament contra la política d'assentaments israeliana i ha patit en pròpies carns la repressió. Un cosí, també menor d'edat, va resultar ferit greu tan sols un dies abans de l'enfrontament d'Ahed.

A l'entrada a la sala de vistes del jutjat, la noia s'ha queixat que les manilles li feien mal quan els soldats l'estiraven perquè caminés. Els jutges han acabat per expulsar periodistes internacionals i locals, així com de representants diplomàtics acreditats a Jerusalem i Ramallah, especialment europeus, que pretenien seguir de primera mà el judici a la menor.

A qui sí se'ls ha permès estar presents són a familiars de Tamimi, que s'han assegut als bancs del fons de la sala, els més allunyats de la jove. Ahed ha somrigut als seus i ha fet intents per tractar de comunicar-s'hi.

L'advocada de Tamimi, Gaby Lasky, ha assenyalat a Efe que l'ocupació israeliana "és il·legal" i que per tant "un tribunal militar d'ocupació" no pot jutjar legítimament al seu client.

L'ONG Amnistia Internacional va demanar ahir dilluns a Israel "alliberar immediatament a l'activista adolescent Ahed Tamimi, la detenció contínua és un intent desesperat d'intimidar als nens palestins que s'atreveixen a resistir la repressió de les forces d'ocupació".

Ahed Tamimi has become a powerful symbol of Palestinian resistance.



Before her trial tomorrow, help us put global pressure on Prime Minister @netanyahu to #FreeAhedTamimi immediately → https://t.co/75qOGu4vVs #FreeAhedTamimi pic.twitter.com/LAO3YZY2He