L'aeroport de Gatwick reprèn els vols després de suspendre'ls durant una hora per la presència d'un dron

L'aeroport de Gatwick ha tornat a reprendre els vols després d'haver-los suspès durant una hora aquest divendres a la tarda a causa de la presència d'un dron. El vehicle no tripulat ha estat detectat a les 17.10, hora local, i un avió ha estat sobrevolant l'aeroport en cercles perquè no podia aterrar, segons ha informat el diari britànic 'The Guardian'. Un portaveu policial ha confirmat que tots els vols han sigut cancel·lats temporalment, basant-se en "informes encara no confirmats" sobre l'existència d'un dron. Aquesta vegada, però, la incidència ha durat poc més de 60 minuts.

L'aeroport havia començat a operar novament aquest matí després de trenta-sis hores paralitzat a causa de la presència de drons, que van provocar la suspensió de gairebé 800 vols entre dimecres i dijous i van deixar a terra uns 110.000 passatgers.

De moment la policia britànica desconeix l'autor d'aquest sabotatge, però ha informat que està investigant diverses "persones d'interès". Amb tot, descarta que es tracti d'una acció terrorista.

L'assistent del cap de policia Steve Barry ha explicat que estan treballant amb diverses hipòtesis. Podria tractar-se des d'una acció d'activistes mediambientals, que d'aquesta manera voldrien protestar per la contaminació, fins a un acte realment criminal, segons ha dit.