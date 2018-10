L'alcalde de Riace, símbol de l'acollida de migrants, desterrat del seu poble

El jutge ha revocat l'arrest domiciliari de Domenico 'Mimmo' Lucano, l'alcalde de Riace, que va convertir el seu petit poble de Calàbria en un model d'acollida de migrants a Europa. L'alcalde va ser confinat a casa seva el 2 d'octubre, acusat d'afavorir la immigració clandestina. El tribunal de Riesame ha revocat la mesura que havia ordenat el jutge de Locri, però l'ha substituït per la prohibició a Lucano de viure al poble. La companya de l'alcalde, l'eritrea Lemlen Tesfahun, a qui inicialment s'havia retirat el permís de residència i s'havia prohibit tornar al poble, haurà de quedar-se a Riace.

Lucano ha reaccionat amb perplexitat a la resolució i ha confessat que no sap com s'organitzarà a partir d'ara. "Torno a sentir la llibertat, però no puc deixar d'estar decebut perquè haig de marxar de casa meva. Què soc, un criminal? Em temo que això s'ha convertit en un procés polític per aixafar-me". L'alcalde ha dit que apel·larà i que no es penedeix de res: l'home que ha convertit el seu poble en un espai d'acollida, la llar de centenars de persones que van haver d'abandonar la seva, ara es convertirà en un exiliat. Lucano continua suspès del càrrec.

Des de la detenció de Lucano, Riace s'ha convertit en el centre neuràlgic de protestes i moviments antiracistes i antifeixistes, per solidaritzar-se amb l'alcalde i el seu model d'acollida. El 6 d'octubre unes sis mil persones es van manifestar davant del domicili de Lucano, on estava detingut.

El ministeri expulsa els refugiats de Riace

Abans de la detenció de Lucano, el ministre de l'Interior, l'ultradretà Matteo Salvini, ja havia posat el model d'acollida de Riace en el punt de mira. El cap de setmana passat, el ministeri va ordenar traslladar a altres llocs d'Itàlia els demandants d'asil que vivien a la localitat. Després va rectificar aclarint que el trasllat era voluntari, però que els refugiats que optessin per quedar-se a Riace perdrien les ajudes de l'Estat. L'alcalde va respondre que continuaria el projecte d'acollida sense contribucions estatals.

Moltes veus es van alçar contra l'atac de Salvini al que es considera un model de convivència i un cas d'èxit pel que fa a la gestió de la immigració. "El ministre Salvini ha donat l'ordre de deportar tots els immigrants de Riace per destruir el model d'humanitat creat per l'alcalde Mimmo Lucano. Riace no es toca! En lloc d'atrapar els mafiosos deporten les víctimes dels traficants de la mort. Vergonya!", va escriure a Facebook l'alcalde de Nàpols, Luigi De Magistris.

Lucano, que és alcalde des del 2002, ha vist la immigració com una oportunitat per contrarestar l'envelliment del poble: durant el seu mandat Riace ha passat de 400 a 2.000 habitants, un terç dels quals són nascuts fora d'Itàlia. L'alcalde va recórrer a fons europeus per rehabilitar les cases abandonades i acollir-hi els nouvinguts. A més es van posar en marxa cooperatives, incentius als tallers tradicionals, un sistema escolar pioner on es treballa en set idiomes i fins i tot una moneda local que s'usa als comerços del poble. Una experiència que ha tingut ressò internacional: Lucano va ser elegit personatge de l'any per la revista 'Forbes', ha protagonitzat documentals i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va visitar el poble aquest estiu.

La fiscalia acusa Lucano i la seva parella d'haver organitzat matrimonis de conveniència entre migrants i veïns de Riace per facilitar regularitzacions. A més, creu que van forçar la concessió del servei municipal de recollida de brossa a una cooperativa formada per treballadors migrants i italians. Segons Salvini, la investigació ja havia començat amb el seu antecessor al càrrec, el socialdemòcrata Marco Minniti.