L’alcalde de Seül se’n va a viure amb els pobres

Des del 22 de juliol, l’alcalde de Seül, Park Won-soon, està vivint en una minúscula construcció situada al terrat d’un edifici al barri obrer de Samyang-dong, al nord de la ciutat. L’habitacle té dues petites estances i no disposa d’aire condicionat. A Corea del Sud els habitatges situats als terrats estan considerats entre els pitjors per viure-hi: hi fa massa calor a l’estiu i massa fred a l’hivern. Però molts joves amb ingressos baixos opten per instal·lar-s’hi, perquè el preu de lloguer és molt més econòmic.

L’objectiu de l’alcalde, que va revalidar el seu tercer mandat al juny, és conèixer de primera mà les dificultats que tenen els residents més desfavorits de la ciutat. La recent onada de calor que hi va haver a Seül va posar a prova Park. Es van registrar temperatures pròximes als 50 graus, que van superar tots els rècords de l’últim segle. En una entrevista a la ràdio coreana l’alcalde va explicar que va utilitzar ventiladors elèctrics i ampolles d’aigua gelada per refrescar-se. “Estic bé: la temperatura dins de l’habitacle gairebé va arribar als 50 graus, però m’hi he acostumat. Molts ciutadans de Seül viuen així sempre”, va dir.

Des que es va traslladar a la nova llar temporal, Park ha estat coneixent els veïns, escombrant els carrers i visitant treballadors de la construcció. Fa pocs dies va publicar una foto en què sortia fent una barbacoa amb un grup de comerciants en un mercat tradicional. L’estret carreró on ara viu l’alcalde s’ha convertit en un punt de màxim interès per a molts ciutadans, que dia i nit s’hi acosten per veure’l.

Però la vistosa acció de Park ha provocat les burles d’alguns polítics de l’oposició, que la veuen com un gest per millorar la seva imatge abans de les pròximes eleccions presidencials, a les quals l’alcalde vol aspirar. “És una vergonya que l’alcalde només pugui conèixer la vida d’un ciutadà normal vivint en un terrat durant un mes”, va dir el diputat Kim Su-min, del partit de la minoria Bare a l’oposició.

Per a Jeon Yeo-ok, del Partit de la Llibertat de Corea, Park “hauria de centrar-se a solucionar els grans problemes de la pobresa en comptes d’experimentar-la”. “El que ha de fer l’alcalde és crear polítiques que puguin generar canvis, no només publicar fotos d’ell en un terrat”, opina. Jeon també critica que es destinessin 2 milions de wons (1.550 euros) a adequar el petit habitacle on l’alcalde s’ha instal·lat.

L’alcalde, en canvi, es defensa dient que viu en només 30 metres quadrats, espai que també utilitza com a oficina. Els veïns que ha conegut fins ara l’han acollit positivament i li han parlat d’allò que els preocupa diàriament. “La meva estada és totalment diferent a les pràctiques polítiques a què estem acostumats”, defensa Park.

Els veïns del barri esperen que l’estada del seu alcalde a la zona ajudi a millorar les infraestructures i a mostrar com és la seva vida.