L'aparició de maduixes amb agulles atemoreix Austràlia

Alerta a Austràlia per l'aparició d'agulles dins de maduixes en plena temporada d'aquesta fruita vermella. Fins ara són set les marques afectades, i les autoritats han aconsellat tallar ben petita la maduixa per detectar qualsevol element estrany abans de menjar-les.

De moment la policia afirma no tenir cap pista de si es tracta d'una acció d'una sola persona o un col·lectiu que intenti sabotejar les fruites, i s'ha iniciat una investigació per rastrejar la complexa cadena de subministrament de les maduixes. No s'ha informat de cap persona ferida per haver ingerit maduixes amb agulles.

Les dues cadenes de supermercats més grans de Nova Zelanda han decidit aquest dilluns aturar temporalment les comandes de maduixes procedents d'Austràlia, tot i que el govern ha confirmat que cap de les partides importades ha patit sabotatge.

La policia australiana apunta que el focus de les agulles és a Queensland, l'estat amb més producció de maduixes, però ha afirmat que és massa aviat per assenyalar responsables, tot i que l'associació de productors ha apuntat que podria tractar-se de l'atac d'un "treballador descontent". Les autoritats d'aquest estat han ofert una recompensa de 75.000 euros per a qui pugui aportar alguna pista.