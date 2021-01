L'Aràbia Saudita signa la pau amb Qatar

L'Aràbia Saudita reobrirà de forma imminent la seva frontera amb Qatar, en un gest que ha de contribuir a posar fi al conflicte diplomàtic que enfronta el petit emirat amb quatre països àrabs (Bahrain, els Emirats Àrabs Units i Egipte, a més de l'Aràbia Saudita). De fet, segons informa Reuters citant una font anònima del govern dels Estats Units, aquest dimarts està previst que els cinc països signin un acord per tancar el conflicte que els enfronta des de fa cinc anys. El pacte s'ha assolit amb la mediació dels Estats Units i Kuwait.

El juny del 2017, l'Aràbia Saudita, Bahrain, Egipte i els Emirats Àrabs van imposar un bloqueig diplomàtic i comercial a Qatar, a qui acusaven de donar suport al terrorisme, cosa que les autoritats del país neguen. Des de llavors, la frontera entre l'Aràbia Saudita i Qatar (l'única frontera terrestre de l'emirat) estava tancada. Aquest dilluns, però, el ministre d'Exteriors de Kuwait, Ahmad Naser al-Mohamed al-Sabah, ha assegurat que "s'ha acordat obrir l'espai aeri, terrestre i marítim" entre els dos països des d'aquesta mateixa nit. Immediatament després, l'emir de Qatar, el xeic Tamim bin Hamad bin Khalifa al-Thani, ha confirmat que aquest dimarts assistirà a la cimera anual del Consell de Cooperació del Golf, que se celebra a la ciutat saudita d'Al Ula. És en el marc d'aquesta trobada que està previst que se signi l'acord.

Segons Reuters, Jared Kushner, l'assessor de la Casa Blanca per al Pròxim Orient, ha estat negociant amb les parts fins a primera hora d'aquest dilluns per tancar l'acord abans d'aquesta reunió, i posteriorment ha pujat a un avió amb rumb a l'Aràbia Saudita per ser present en el moment de la signatura. A canvi de la fi de l'embargament, Qatar es comprometrà a no emprendre accions legals relacionades amb el bloqueig.

Trump s'apunta un nou èxit

Aquest acord se sumarà a la llista d'èxits diplomàtics assolits per l'administració Trump en l'àmbit del Pròxim Orient, entre els quals destaquen els acords signats entre Israel i diversos països àrabs ( els Emirats Àrabs Units, Bahrain, el Sudan i el Marroc) per restablir relacions diplomàtiques. El president dels Estats Units no ha aconseguit encara sumar a aquesta llista l'Aràbia Saudita, el país més cobejat. El temps per fer-ho se li acaba, ja que Trump abandonarà la Casa Blanca el 20 de gener, però de moment ha aconseguit que el règim saudita li doni una altra alegria al signar la pau amb Qatar.