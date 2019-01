Assassinat a Mèxic un alcalde poc després de prendre possessió

260x366 Alejandro Aparicio, en la fotografia del seu perfil a les xarxes socials / FACEBOOK Alejandro Aparicio, en la fotografia del seu perfil a les xarxes socials / FACEBOOK

Inici dramàtic de l’any 2019 a Mèxic. Un alcalde ha mort assassinat a trets al mig del carrer poc després de prendre possessió del seu nou càrrec. Alejandro Aparicio acabava de rebre la vara que l’acreditava com a alcalde del municipi de Tlaxiaco, a l’estat d’Oaxaca, i es dirigia en caravana cap a les dependències municipals en companyia de part del seu equip de regidors. Enmig del camí, el grup va ser sorprès per homes armats que van disparar, i va morir l’alcalde i van quedar ferits dos dels membres de la comitiva.

La premsa local ha informat que almenys un dels atacants va poder ser detingut per testimonis de l’atac i només l’arribada de la policia va evitar que fos linxat. La policia investiga ara la motivació de l’atemptat mortal i qui va pagar els sicaris.

Aparicio pertanyia a l’agrupació Morena, la mateixa del nou president mexicà, Andrés Manuel López Moreno, que en ser investit l'1 de desembre passat va fixar el combat contra la violència com l'objectiu principal del seu mandat. De fet, la violència s’ha enquistat a la societat mexicana des del 2006, quan el llavors president Felipe Calderón va proclamar l’anomenada guerra contra el narcotràfic, que va acabar sent benzina per a la situació, ja que ha provocat l’aparició de noves bandes de delinqüents que lluiten pel control territorial del negoci de la droga i treballen en connivència amb funcionaris dels diversos cossos policials i de la justícia.

La presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, va condemnar l’assassinat i en un missatge a Twitter va denunciar els “atacs covards en contra de governs escollits pel poble” però va assegurar que “l’odi i la violència” dels “canalles” no podran acabar amb els canvis que va anunciar López Obrador, el primer líder progressista del país que trenca l’alternança imperant entre el PRI i el PAN.

“Tiempos de canallas” ataques cobardes en contra de gobiernos elegidos por el pueblo. Consternada envió mi más sentido pésame y mi más amplia solidaridad a la familia del compañero Alejandro Aparicio y su Cabildo, así como al pueblo de Tlaxiaco, Oaxaca. @yeidckol https://t.co/WN5bO63KxT — Yeidckol Polevnsky (@yeidckol) 1 de gener de 2019

El d’Aparicio és el tercer assassinat d’un electe local en un dues setmanes. El 16 de desembre van trobar morta l’alcaldessa de Juárez, Olga Kobel, després de diversos dies desapareguda, i el dia 30, la regidora de Morena María Ascención Torres va ser tirotejada al carrer al municipi de Mazatepec, a l'estat de Morelos, poc abans que prengués possessió.e