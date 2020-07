Greument ferit un testimoni clau en l'assassinat de la periodista maltesa Daphne Caruana

Melvin Theuma, un dels intermediaris de l'assassinat de la periodista que investigava la corrupció del govern maltès de Joseph Muscat, Daphne Caruana Galizia, està ingressat en estat crític després de ser trobat amb ferides d'arma blanca al seu domicili, hores abans d'una nova sessió del judici que investiga l'assassinat de la periodista el 2017. Segons fonts policials citades pel diari Times of Malta, Theuma ha sigut trobat al bany de casa seva, amb un ganivet a la mà i ferides al coll, els canells i els ronyons.

Les primeres indagacions policials indiquen que s'hauria ferit a ell mateix, tant per com s'havien produït les ferides com perquè les entrades al seu domicili no estaven forçades. El testimoni, que ha sigut intervingut d'urgència aquesta matinada a l'hospital, va ser trobat greument ferit després que el seu advocat contactés la Policia perquè no va poder posar-se en contacte amb ell. Els agents que custodiaven el seu domicili són els que el van trobar aquest dimarts a la nit.

L'intent de suïcidi, qüestionat

L'advocat i diputat Jason Azzopardi, que representa la família Caruana Galizia en el cas, ha fet diverses repiulades a Twitter de periodistes i experts que qüestionaven com la Policia ha pogut arribar tan ràpid a la conclusió que Theuma hauria intentat suïcidar-se. Altres polítics opositors han denunciat el govern de fallar en la defensa d'un dels testimonis clau en el cas i han expressat la seva incredulitat davant els fets, ja que han passat la vigília de la represa d'un judici en què Theuma és un testimoni clau.

Theuma va rebre l'indult presidencial l'any passat a canvi de col·laborar en la investigació contra l'empresari Yorgen Fenech, el principal acusat de l'assassinat de la periodista – morta als 53 anys després de l'explosió d'una bomba col·locada al seu cotxe–. Theuma va obtenir el perdó després de ser arrestat per una altra investigació vinculada amb blanquejament de diners, a partir de la qual va pactar immunitat judicial a canvi de facilitar informació sobre l'assassinat de Caruana Galizia. És un testimoni clau en l'acusació a Fenech, a qui ha assenyalat com l'encarregat de pagar-lo per la contractació dels tres sicaris. Fenech, per la seva part, nega cap vincle amb l'assassinat.

L'assassinat de Caruana Galizia l'octubre del 2017, quan estava investigant la corrupció del govern encapçalat per l'ex primer ministre Joseph Muscat, va sacsejar el país i la premsa internacional, que va condemnar ràpidament el crim. El cas va forçar la dimissió de Muscat al desembre, arran dels avenços en la investigació. El judici es reprèn després de ser aturat pel coronavirus i amb un nou episodi fosc: les ferides gairebé mortals de Melvin Theuma.