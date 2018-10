L'autor del tiroteig a la sinagoga podria ser condemnat a la pena de mort

L'autor de l'atac a una sinagoga de Pittsburg, Rob Bowers, ha estat acusat de 29 càrrecs per la fiscalia i això podria suposar que fos condemnat a la pena capital. L'home, que dissabte va obrir foc de forma indiscriminada dins del temple, compareixerà aquest dilluns davant el jutge. Onze persones van morir en l'atac i sis més van resultar ferides. L'agressor va ser detingut per la policia i és a l'hospital perquè va patir diverses ferides durant l'atac.

"Onze càrrecs per assassinat de persones que estaven exercint el seu dret a la llibertat de credo, i onze més per l'ús d'una arma per assassinar. Aquests càrrecs poden ser castigats amb la pena de mort", ha explicat aquest diumenge el fiscal federal Scott Brady en una roda de premsa a Pittsburg, Pennsilvània. Aquests són alguns dels càrrecs que s'imputen a Bowers.

La investigació està tractant l'atac com un delicte d'odi i no pas com un cas de terrorisme, ja que l'agressor no tenia còmplices, aparentment, ni intentava difondre cap missatge concret. "Res fa indicar que altres persones hagin col·laborat amb ell", ha declarat el fiscal en al·lusió a l'autor del tiroteig. La sinagoga estava plena en el moment de l'atac, perquè s'hi celebrava un bateig coincidint amb la jornada de descans jueva del sàbat. L'agressor va estar dins la sinagoga durant vint minuts, moment en el qual va matar les onze persones. Després es va enfrontar a la policia. De fet, entre els ferits hi ha quatre agents.

Bowers, de 46 anys i veí de Pittsburg, era conegut a les xarxes socials pels seus comentaris antisemites. Des del gener hi havia un compte amb el nom de Rob Bowers a Gab, una xarxa social que es defineix com a santuari de la llibertat d'expressió i que ha esdevingut molt popular entre els grups d'extrema dreta i supremacistes blancs per difondre les opinions ultres vetades en altres xarxes. Abans de dirigir-se a la sinagoga i obrir foc de forma indiscriminada, Bowers va escriure a Gab: "No puc quedar-me assegut i veure com la nostra gent és massacrada. Que es foti el vostre punt de vista. Vaig cap allà". Alguns mitjans nord-americans també han publicat que l'home va cridar "Tots els jueus han de morir" mentre disparava de forma indiscriminada dins de la sinagoga.

Donald Trump ha fet una crida a favor de la unitat del país després del fatal atac al temple. "Ha sigut un tiroteig terrible contra jueus nord-americans. No pot haver-hi lloc per a l'antisemitisme als Estats Units, ni per a cap altre tipus de prejudici", ha afirmat el president nord-americà. Aquest diumenge també s'han fet públics els noms de les onze víctimes mortals. D'edats compreses entre els 54 i els 97 anys, entre elles hi havia un matrimoni i dos germans.

Desenes de persones es van reunir dissabte a la nit, després de l'atac, en una església pròxima al lloc del tiroteig per recordar les víctimes i resar. Entre els assistents hi havia joves implicats en el moviment a favor del control de les armes als Estats Units, iniciat arran de la massacre en un institut de Parkland aquest febrer.