Un avió de passatgers de Norwegian està atrapat a l'Iran des de fa gairebé un mes

Un avió de passatgers de la companyia noruega Norwegian va haver de fer un aterratge d'emergència el 14 de desembre mentre sobrevolava l'Iran. Era la primera vegada que aquesta companyia aterrava a l'aeroport de Xiraz, al sud del país persa. Des de llavors, l'avió no ha pogut tornar a enlairar-se: fa gairebé un mes que està bloquejat en aquest aeroport iranià.

L'aerolínia va haver d'aterrar d'urgència quan la tripulació va detectar un seguit de problemes tècnics que van obligar l'aeronau a tocar terra en un país on la companyia noruega que no té cap permís aeri.

Sancions dels EUA

El Boeing 737 de fabricació nord-americana transportava 186 viatgers i sis persones de l'equip de tripulació a bord i havia sortit des de Dubai. Els passatgers només van haver de quedar-se una nit a l'Iran i l'endemà van poder viatjar a Oslo amb un altre avió.

Però la solució per a la nau no està sent fàcil ni ràpida. De fet l'avió de la companyia, coneguda pels seus trajectes 'low-cost', encara està atrapat al segon aeroport de l'Iran a causa de les sancions imposades pels Estats Units a aquest país. I és que les peces necessàries per reparar l'aeronau són de fabricació nord-americana i no poden ser exportades a l'Iran per decisió de Trump, que va imposar tot un seguit de sancions al país a finals de l'any passat. Un paquet de càstigs que prohibeix, entre altres mesures, la venda d'aeronaus civils, peces, i serveis propis de la indústria i tecnologia nord-americana a Teheran.

Les sancions dels Estats Units, no només s'han imposat a les empreses nacionals, sinó que també afecten totes aquelles peces fabricades en territori internacional però que contenen més d'un 10% de tecnologia nord-americana, de manera que també afecta la industria aeronàutica europea, com l'Airbus o la russa Sukhoi.

Per això les companyies iranianes estan efectuant els trajectes aeris amb flota antiga. Per a les reparacions recorren a peces que han aconseguit comprar al mercat de segona mà o de manera clandestina en altres països.