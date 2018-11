140 balenes moren encallades en una platja de Nova Zelanda

Més de 140 balenes de l'espècie cap d'olla negra han mort encallades en una platja al sud de Nova Zelanda. A la meitat les han hagut de sacrificar quan els biòlegs han vist que no podien fer res per salvar-les.

Segons el departament de conservació, un excursionista va localitzar els cetacis en un lloc molt aïllat de l'illa de Stewart. Ren Leppens, responsable d'operacions, ha explicat que l'excursionista havia caminat dues o tres hores quan va trobar-les i va alertar les autoritats. La meitat d'animals ja havien mort quan hi van arribar els experts. "És molt trist", apunta Leppens, que afegeix que probablement les balenes van quedar encallades divendres al matí. "Quan les vam trobar ja començaven a cobrir-se de sorra". El mal temps també va endarrerir l'arribada dels especialistes, de manera que el sacrifici va ser l'única opció.

No és el primer cop que en aquest lloc es troben balenes encallades: el 1998 van ser més de 300 exemplars. Les autoritats creuen que els animals cometen errors de navegació quan persegueixen les preses, fugen dels depredadors o s'intenten protegir de membres malalts dels grups, però també valoren que hi poden contribuir diversos factors. Les circumstàncies exactes de l'encallament continuen sent un misteri.

El febrer passat van morir 250 balenes després que centenars d'animals van anar a Farewell Spit, un dels llocs més habituals on s'encallen balenes a Nova Zelanda. Van morir després que 500 socorristes intentessin frenèticament reflotar els animals.

Krista Hupman, un biòleg marí de l'Institut Nacional d'Aigua i Investigació Atmosfèrica de Nova Zelanda, recorda que en aquell cas els grups conservacionistes de balenes estaven alerta per enviar ràpidament equips de rescat, en el moment que es van adonar que els animals nedaven en direcció al litoral. "Però sense un avistament inicial no tenim cap oportunitat", explica, i recorda que en aquest cas l'accident s'ha produït en un lloc remot.

A l'altra banda del país, els rescatadors de la platja de Ninety Mile, a l'Illa Nord, van aconseguir reflotar vuit balenes. Quatre animals havien mort a la platja i dos més van fer-ho en altres punts del país. Es creu que els episodis, que són habituals a Nova Zelanda en aquesta època, no estan relacionats.