L'oposició bielorussa crida a la vaga general per forçar la dimissió de Lukaixenko

Els carrers de Minsk, la capital de Bielorússia, s'han tornat a omplir aquest dilluns de manifestants que exigeixen la dimissió del president del país, Aleksandr Lukaixenko. Estudiants, jubilats i també alguns treballadors han respost així a la crida de la líder opositora, Svetlana Tikhanóvskaia, d'iniciar una vaga general que forci Lukaixenko a abandonar el càrrec que ocupa des del 1996. La vaga s'ha convocat després que el president ignorés l'ultimàtum de l'oposició, que li havia demanat que plegués abans de diumenge a la mitjanit amb l'amenaça que, si no ho feia, paralitzaria el país. L'oposició exigia també que s'acabés l'ús de la força contra manifestants pacífics i que s'alliberessin els presos polítics.

L'oposició democràtica de Bielorússia guanya el premi Sàkharov a la llibertat de consciència

Segons recull Reuters, mitjans bielorussos expliquen que a moltes de les grans empreses estatals hi ha "grups de treballadors" que han secundat la vaga, malgrat que una portaveu del govern de Lukaixenko ha afirmat que totes les grans indústries del país funcionaven amb normalitat.

"Els bielorussos estan decidits a acabar amb la dictadura. Fàbriques, empreses grans i petites, estudiants, són tots a la vaga general. La gent els dona suport amb cadenes de solidaritat arreu de Minsk i de Bielorússia", ha assegurat, a través de Twitter, Tikhanóvskaia, des del seu exili a Lituània. Un dels seus assessors, Franak Viacorka, ha afegit que "empleats de més de 40 empreses estatals, 10 universitats i centenars d'organitzacions privades" s'han unit a la protesta, que té el suport de "miners, metges, professors, estudiants, artistes i treballadors del transport".

Eyes glued to the news from #Belarus. Belarusians are determined to end the dictatorship. Factories, companies big and small, students are all on the National Strike. People support them with Solidarity Chains all over Minsk and Belarus. 1/ pic.twitter.com/KolSps7BjN — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) October 26, 2020

Incredible. National strike, called by @Tsihanouskaya , started this morning. Employees of >40 state enterprises, 10 universities, hundreds of private organizations joined the protest. The strikes were supported by miners, doctors, teachers, students, artists, transport workers. pic.twitter.com/mTZHmjVq4F — Franak Viačorka (@franakviacorka) October 26, 2020

El mitjà independent bielorús Tut.by ha publicat vídeos de protestes multitudinàries, concentracions de protesta a les portes de diverses empreses i marxes lentes de vehicles pels carrers de Minsk, i també d'actuacions policials. En algunes de les gravacions es pot veure com els agents, vestits de negre i encaputxats, baixen sobtadament d'unes furgonetes sense cap distintiu i s'emporten detingudes persones que, aparentment, no participaven en cap protesta.

Разгон и жесткие задержания недалеко от Площади Победы. pic.twitter.com/VK3rif3LcW — TUT.BY (@tutby) October 26, 2020

Al migdia, l'organització de defensa dels drets humans bielorussa Vesna informava que la policia havia detingut ja 106 persones, principalment a Minsk però també a ciutats com Hrodna, Brest, Lida i Novopolotsk.

Diumenge de manifestacions massives

La vaga general d'aquest dilluns arriba l'endemà d'una nova demostració de força de l'oposició, que aquest diumenge va fer sortir desenes de milers de persones als carrers de les principals ciutats del país. És l'onzè cap de setmana consecutiu de protestes a Bielorússia, des que el 9 d'agost Lukaixenko es va proclamar guanyador d'unes eleccions que l'oposició considera fraudulentes. Segons el recompte oficial, el president va revalidar el càrrec amb més del 80% dels vots.

La policia va fer servir granades paralitzants per dispersar les manifestacions d'aquest diumenge, durant les quals es van detenir 532 persones, segons ha informat aquest dilluns el ministeri de l'Interior.

Tikhanóvskaia, que va xifrar en més de 100.000 persones els participants a la manifestació de diumenge a Minsk (la més nombrosa de totes les que van tenir lloc al país), va denunciar en un comunicat que el règim "ha tornat a demostrar als bielorussos que la violència és l'únic que té". "Detonar granades paralitzants contra persones i sota les finestres d'hospitals de maternitat no és poder. El règim no està preparat per complir les demandes del poble. Això significa que aquest règim no és digne del poble bielorús i significa que està perdent poder", va afegir. Per aquest motiu, va cridar a iniciar, a partir de dilluns, una vaga general.