El govern interí de Bolívia denuncia Evo Morales per haver mantingut una relació amb una menor fa cinc anys

El govern interí de Bolívia, presidit per Jeanine Áñez, ha presentat una nova denúncia contra l'expresident Evo Morales, aquesta vegada per "estupre [mantenir relacions sexuals amb una menor, incloent-hi els casos en què sigui de manera consentida] i tràfic de persones", després que hagi sortit a la llum una relació del mandatari amb una noia que era menor d'edat. Així ho ha anunciat el viceministre interí de Transparència, Guido Melgar, en virtut d'unes imatges d'una dona identificada com a N.M., que havia acompanyat a Morales quan ella era menor i ell president en diferents viatges i actes. La jove, que actualment té 19 anys, en tenia 14 quan va començar a acompanyar el llavors màxim dirigent del país, segons ha reportat l'agència Efe.

Melgar ha assegurat que la denúncia ja ha quedat presentada a través del Servei Plurinacional d'Assistència a la Víctima, en una compareixença davant els mitjans a la capital, La Paz, en la qual no ha mostrat cap document del registre de la denúncia penal. De la mateixa manera, també ha afirmat que e l ministeri de Justícia ja va rebre dies abans denúncies anònimes, per la qual cosa va iniciar investigacions per trobar elements per engegar aquest procés judicial, va apuntar. "Si és certa tota la informació que es té documentada en vídeos, àudios i missatges, sol·licitarem que s'imposi al senyor Evo Morales Ayma la pena màxima", ha sentenciat.

Les penes al país són de fins a vint anys de presó per al delicte de tràfic de menors i de fins a sis per estupre. El viceministre interí ha indicat que es desconeix el parador de N.M., però que les autoritats tenen constància que familiars seus "entraven i sortien" de l'Argentina, on està exiliat Evo Morales i on podria haver-hi estat la noia segons fotografies i vídeos publicats a les xarxes socials.

Declaracions polèmiques el 2008

Melgar també ha comentat que s'investiga "el rol" dels pares de la noia per haver "permès" que suposadament Evo Morales la portés "a tots els seus viatges", a més de quan va començar la presumpta relació i si " continua" actualment. Les acusacions contra l'expresident bolivià per suposadament haver mantingut relacions amb noies menors d'edat no són noves, arran d'imatges difoses durant el seu mandat. En unes declaracions seves del 2008 va afirmar que, entre altres coses, quan abandonés el poder es retiraria amb una " quinceañera". Morales, molt actiu a Twitter, un dels seus principals canals de comunicació des de l'exili, no s'ha pronunciat sobre el tema.

Evo Morales està exiliat a l'Argentina després que la pressió de les forces armades i l'oposició forcessin la seva renúncia en les eleccions del 2019, en què va ser acusat de frau per evitar una segona volta electoral i enfrontar-se al seu màxim oponent, l'expresident Carlos Mesa.